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「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

NVIDIA攜手百度、阿里巴巴 透過GPU與新版推理平台加速人工智慧學習應用

2019-12-18 15:10楊又肇

在此次GTC China活動中，NVIDIA針對目前中國境內龐大網路使用需求，分別宣布與百度及阿里巴巴攜手合作，透過多組GPU運算叢集形成人工智慧學習推論，協助使用者在網路服務中找到最適合自己的內容。

此外，NVIDIA也宣布釋出新版TensorRT 7推理平台，透過整合更多人工智慧運算框架，藉此對應反應更快且更精準的電腦視覺、對話理解判斷，以及內容推薦效果，同時可以輕易佈署在各類需要人工智慧輔助的網路服務。

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其實在很早之前，NVIDIA就已經藉由GPU叢集加速方式，讓基於大量數據分析的人工智慧技術應用能大幅加速，並且透過影像分析比對方式讓電腦視覺等分析判斷更具效率。

因此在此次與百度合作中，NVIDIA便是透過裝Tesla V100 GPU進行學習加速，讓旗下網頁搜尋、廣告投放、影片內容分析等服務可以在搜尋結果中更快被呈現，並且符合使用者實際需求。

而在與阿里巴巴合作部分，則是透過Tesla T4 GPU對應彈性佈署的加速需求，使得阿里巴巴旗下淘寶、天貓商城能夠在使用者按下按鍵之後，隨即找到適合個人的商品，或是推薦合適商品給不同對象。

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而藉由GPU加速人工智慧運算應用部分，其實也能套用在各類網路服務，透過快速的內容分析判斷，藉此在更短時間內決定推薦結果，並且符合使用者實際需求。

為了讓人工智慧系統推論更具效率，NVIDIA此次也同步提供新版TensorRT 7推理平台，相比新版TensorRT 5推理平台僅對應SSD、ResNet-50運算框架，則是增加包含BERT、MT-DNN、RoBERTa、Tacotron 2、WaveRNN、DeepASR、GNMT、LSTM Peephole、LSTM Autoencoder、3D UNet、PACKNet在內運算框架，並且能對應電腦視覺、對話式內容分析，以及內容推薦等。

依照NVIDIA說明，若是以CPU形式進行比較，TensorRT 7推理平台約可帶來10倍以上效能，同時也能在300毫秒內完成語音內容分析、運算，並且做出實際回應。除了阿里巴巴與百度，NVIDIA也表示將與字節跳動、滴滴、Expidia、快手、美團點評、微軟、PayPal、寶潔、Pinerest、Snap、搜狗搜索、騰訊、Twitter、美國郵局、Verizon、Walmart，以及小米，預期透過GPU叢集加快產品與廣告內容推薦，另外也有助於像滴滴出門般的服務快速媒合有乘車需求客人。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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