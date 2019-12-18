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為什麼各廠牌的新手機 只有iPhone沒有5G？

2019-12-18 09:02聯合新聞網 文章提供／遠見

iPhone 11 Pro/Pro Max 。圖／遠傳提供
iPhone 11 Pro/Pro Max 。圖／遠傳提供
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「華為為什麼會被捲進中美貿易戰？因為5G，」在近日一場「貿易戰下的全球經濟形勢」演講中，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬指出，從去年啟動的所謂中美貿易戰，其實從來就不是貿易戰。

長住香港的經濟學家兼明星分析師陶冬，人稱「觀點製造者」，有過不少精準的預測。他認為，5G已是主導未來各國實力的關鍵，不只有將改善消費者體驗，更大的功能還在於軍事用途。

他指出，不妨想像天空有數千台無人機，有的負責偵查，有的負責攻擊，將收集到的數據後送給指揮中心，指揮中心再根據這些數據下決策。加上地面部隊也是各式各樣的探測器持續回傳數據，海量的數據根本不是人腦可以處理。「戰場上的勝負取決於1秒鐘內的判斷，及指揮決策的傳輸，」陶冬語氣的緩慢似乎更堅定了自己的判斷說：「這是軍事上面的制高點。」

而美國恰恰在5G的領域大大落後，不僅落後於歐洲，也落後於中國大陸。主因是美國在4G的技術和5G之間出現了缺口。例如最近全世界排名前五的手機製造商在2019年第三季所推出的新款旗艦手機，均包含了5G手機，唯獨iPhone的最新系列還是4G。

「這場戰爭美國輸不起，」陶冬說，所以美國對華為祭出嚴厲制裁，將華為列入貿易黑名單，「打倒」5G專利最多的華為，對美國有重大的軍事戰略意義。

翻開歷史，美國曾與日本做過一次較量，後來通過「廣場協議」導致日圓大幅升值，「搞定」崛起中的日本。而美國與蘇聯在80年代的較量，是透過石油的價格，油價從一桶30美元降到3美元，終令蘇維埃帝國因財政破產而轟然倒地。

這一次，美國和中國大陸的較量，陶冬認為將以其他的形式來決勝負，時間上起碼要花上20～30年，可能在他有生之年都看不到結局。

陶冬相信，20多年後，一個地球村會出現兩個不同的科技體系，有兩個不同的國內市場，彼此之間有相當密切的商業交往與經濟互動，但是彼此之間也會畫出一條無形的邊界。

科技鐵幕的圍籬已經初現端倪。2019年12月9日，北京政府正式下令在3年內撤換掉政府部門的千萬台外國電腦、軟體，全部換成大陸國產系統。反觀美國政府，也禁止了「made in China」的產品進入政府資助的項目。

「這無疑是一場國運之爭，」陶冬再次強調，不要再以貿易戰了解中美之間的這一場博弈。

（作者／邱莉燕 本文出自2019.12.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

貿易戰5GiPhone

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