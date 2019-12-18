KKBOX串流音樂服務移轉至微軟Azure雲端平台 預期創造全新音樂服務

KKBOX今日 (12/17)宣布與微軟攜手合作，將旗下音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure，同時也將本身影音串流技術KKStream整合進微軟全球合作夥伴生態，並且與微軟合作銷售商用影音串流技術解決方案BlendVision。

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此次與微軟攜手合作，對於KKBOX而言，將成為邁向國際化的重要里程碑，同時也預期擴展旗下基於人工智慧的音樂創作系統，進而創造全新音樂型態服務。

目前KKBOX旗下不僅提供串流音樂服務，更持續擴展包含影音娛樂平台KKTV、娛樂藝文活動展演KKLIVE、串流技術服務KKStream、策展式電商平台KK選物、文創投資公司KKFARM及行動售票平台KKTIX在內業務，並且透過人工智慧技術與巨量數據分析，藉此讓各項服務體驗最佳化，並且能從數據中挖掘趨勢商機，進而投入全新服務發展，或是讓既有服務變得更好。

與微軟雲端平台Azure技術資源整合之後，KKBOX除了能以Azure雲端平台支撐本身串流音樂服務存取吞吐量，更可藉由Azure雲端平台高度整合性解決方案打造全新數位化娛樂服務，同時也能讓各地區使用KKBOX服務需求更為流暢，並且以更安全形式使用服務。

另外，這次合作也包含與微軟一同銷售KKStream商用影音串流技術解決方案BlendVision，透過人工智慧識別判斷不同網路位元速率，並且配合軟體定義方式決定壓縮方式，藉此讓傳輸頻寬需求降低，同時也能節省儲存空間，另外也能減少串流影音服務實際花費成本。

而針對低畫素內容，則可透過KKStream自行研發的影像增強技術「感知串流引擎 (Perceptual Streaming Engine, PSE)」，在確保傳輸頻寬情況下，仍可強化原始影片畫質表現，藉此提供更好觀看視覺感受，同時也能讓服務業者降低80%的傳輸成本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》