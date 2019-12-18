Intel收購以色列團隊Habana Labs 擴展數據中心規模和人工智慧應用能力

Intel宣布以20億美元收購以色列人工智慧團隊Habana Labs，預期藉其針對數據中心打造的可程化深度學習加速技術，擴展本身人工智慧技術領域應用能力。

分享 facebook

由Intel收購後，Habana Labs依然會以原團隊形式維持在以色列境內獨立運作，但團隊將會編列隸屬於Intel數據平台事業群內，同時也會整合Intel數據中心規模人工智慧技術，而Habana Labs董事長Avigdor Willenz則會擔任Intel數據平台事業群資深顧問。

目前Habana Labs針對大型運算節點打造，並且以「Gaudi」為稱的人工智慧訓練晶片，已經開始由部分超算領域合作夥伴進行測試，同時相比以多張GPU構成的生成對抗系統，將可發揮4倍以上的推論學習效能，甚至「Gaudi」還能依照需求擴展運算規模。

另一款同樣由Habana Labs打造，並且以「Goya」為稱的商用人工智慧推論晶片，則可在有效電力使用情況發揮即時推論效果，同時保有容易編程特性，藉此讓使用者能更有彈性佈署人工智慧技術應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》