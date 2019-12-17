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爸媽快暈了！12歲兒儲值遊戲8萬 蘋果和騰訊都說沒轍

2019-12-17 14:57聯合新聞網 綜合報導

河南一對父母發現兒子在手機遊戲上儲值了八萬元，苦苦索退未果。示意圖／Ingima...
河南一對父母發現兒子在手機遊戲上儲值了八萬元，苦苦索退未果。示意圖／Ingimage
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中國大陸一對父母發現自己的孩子透過指紋支付，在手機遊戲《和平精英》裡儲值了一萬八千元人民幣（折合新台幣約八萬元），他試圖聯繫各方面退款，卻沒有任何單位願意將款項退還給他。

河南南陽的劉先生表示，自己是偶然發現十二歲的兒子突然在一天之內為遊戲儲值了三千多塊錢（約新台幣一萬三千元），偕同妻子前往銀行詢問，才知道兒子前前後後總共在遊戲裡儲值了一萬八千元（約新台幣八萬元）。劉先生稱，他和妻子以裝修維生，這些錢是要用來還房貸的。而孩子則表示，自己確實有在遊戲裡儲值，但因為每次都是指紋支付，所以他不知道一共花費了這麼多。

劉先生詢問蘋果客服後，收到蘋果客服的回覆，表示已經盡力協助申請退款，但是審核並沒有通過，因此無法取回任何款項。並建議劉先生，此後盡量不要將手機交由孩子使用，或是另行設置安全機制。

騰訊《和平精英》官方客服則表示，由於遊戲內的任何儲值都必須經由iOS平台，因此他們無法提供任何協助，只能夠由蘋果方面決定是否退款。

大陸網友們對此案例大多不表同情。多數網友認為，小孩可使用指紋支付，代表家長已將兒子指紋輸入手機，任由他自由消費，沒有對孩子進行約束。對於孩子的消費行為，家長原本就應該負起看管責任，如果因放任兒童使用手機，出現如此結果，則應該由家長負起全責，不應尋求官方平台退費。

手機遊戲蘋果騰訊

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