Waymo收購英國牛津AI團隊 將使自駕車操作更貼近人類

Alphabet旗下自駕車公司Waymo,稍早透過官方Twitter宣布收購位於英國牛津的人工智慧團隊Latent Logic,預期藉其模擬人類行為的人工智慧運算判斷技術,讓自駕車行駛過程更貼近人類駕駛呈現行為。

Waymo並未透露實際收購Latent Logic所涉及金額,但預期可透過Latent Logic旗下人工智慧技術模擬人類操作行為,使自駕車行進路線更趨近人類操作結果,同時也能以此讓自駕車在行駛過程中的邏輯判斷更貼近人類想法。

Latent Logic最早隸屬牛津大學旗下學術研究,2017年便從牛津大學獨立運作,並且持續致力於模擬人類想法的人工智慧運算模式,其中更透過視訊鏡頭擷取各類數據,用於建構模擬環境細節,並且以此提昇自駕車與人類之間詬安全互動,例如讓自駕車了解什麼情況應該閃避行人。

在此之前,Latent Logic已經獲得英國創新局 (Innovate UK)資助,並且參與兩項產值高達數百萬英鎊的自駕研究項目,透過模擬測試方式確認自駕車運作時的安全性,以及實際自駕運作表現。

預期加入Waymo,將能藉由Latent Logic旗下技術讓自駕車行駛方式變得更貼近人類駕駛邏輯,同時也能在各類路口狀況判斷當下決策。

併入Waymo之後,Latent Logic團隊仍會維持在牛津,而共同創辦人Shimon Whiteson與João Messia,以及執行長Kirsty Lloyd-Jukes與工程團隊成員都會加入Waymo團隊。至於收購Latent Logic之後,Waymo或許也會準備在英國地區推行自駕車搭乘服務。

