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金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

攜手巴西聖保羅政府 Google以開源項目協助居民取得合法住址

2019-12-17 09:09楊又肇

Google宣布與巴西聖保羅政府機構合作，預期透過名為Rotas Rurais的發展計畫，針對聖保羅境內超過6萬平方公里的面積進行規劃，讓居住於此的34萬名居民可以獲得被政府機構認可的住址，藉此能申請醫療、緊急就護資源，或是申請身分證明。

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Rotas Rurais發展計畫，其實就是源自Google曾在2018年提出的Plus Codes開源項目，讓境內公民能自由創建屬於自己居住地址資料，並且可獲得政府機構認可使用。而Plus Codes開源項目主要是以地理座標位置進行編碼，並且轉換為六位編碼內容，例如位於紐約港自由島上的自由女神像，其在Plus Codes開源項目的地址就是「MXQ4+M5 New York」。

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此次在巴西聖保羅推行的Rotas Rurais發展計畫，同樣是以Google Earth衛星圖像，搭配Google Maps地圖座標數據，並且將指定區塊中所涵蓋土地、房屋等建築範圍位置資訊編集成符合Plus Code開源項目的編碼規範，再與聖保羅政府機構服務資料庫整合，成為經政府機構認可的在地公民使用住址，後續則會陸續對應至各個政府機構單位，以及私人機構使用。

Google預期協助約200萬名沒有固定住址的聖保羅在地居民，藉由Rotas Rurais發展計畫取得經政府認可住址資訊，進而在獲准使用後用於申請正式身分證明文件，或是用於醫療、緊急就護申請。

由於在政局動盪不安的環境，居民住址可能會隨著政局改變而有調整，同時也可能因為政府資金不足，使得境內道路地址規劃建置不完整，使得偏遠地區、農村地址資訊參差不齊，甚至必須多人、多戶共用單一住址資訊，而Google提出的以Google Earth衛星影像與Google Maps地理座標資訊構成的Plus Codes開源項目，則是能讓境內合法居民以此項政府機構遞交正式地址申請。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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