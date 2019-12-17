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金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

迪士尼串流影音服務Disney+ 與法國付費電視頻道合作

2019-12-17 09:14楊又肇

今年正式推出旗下串流影音服務Disney+之後，迪士尼也開始如先前透露將在全球市場擴展，接下來將與法國威望迪 (Vivendi)媒體集團旗下Canal+付費電視頻道業務合作。

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而與迪士尼合作Disney+服務內容，預期將使Canal+付費電視頻道業務能在法國地區與諸如Netflix、Mediapro在內影音服務競爭，同時迪士尼也預期將透過與Canal+服務合作增加更多Disney+服務用戶人數。

類似合作模式，其實就像Netflix今年初宣布與台灣中華電信MOD服務合作情況，不僅增加Netflix服務內容使用比例，同時也能提昇中華電信MOD服務使用人數。

依照數據顯示，Disney+服務自從11月12日正式上線以來，目前已經累積超過2800萬名用戶人數，分別涵蓋美國、加拿大、荷蘭、澳洲與紐西蘭在內5個國家地區，而迪士尼表示希望能在2024年以前讓用戶人數累積達6000萬至9000萬人規模。

從其他數據顯示，Disney+服務行動版app目前已經累積下載至超過2200萬台裝置，同時每天約有950萬名用戶持續透過此項服務觀看內容，若將其他在Apple TV裝置、Web頁面觀看使用量列入計算的話，將會有更龐大活躍使用表現。

以目前Disney+服務收錄獨佔內容如星際大戰衍生電視劇《曼達洛人 (The Mandalorian)》廣受歡迎情況，加上從Netflix陸續回收授權內容，顯然Disney+服務確實吸引不少用戶目光，但是否能真正威脅Netflix串流影音服務市場地位，似乎還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼法國紐西蘭

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串流影音 躍好萊塢主流

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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