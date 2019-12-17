Uber計畫出售印度地區Uber Eats餐飲外送服務

相關消息指稱，Uber計畫出售印度地區的Uber Eats餐飲外送服務，有可能轉售給在地競爭對手Zomato。

分享 facebook

印度時報報導指稱，Uber在印度地區推行的Uber Eats餐飲外送服務，目前已經與在地競爭對手Zomato進行最後階段談判，預期將可讓Uber Eats服務在印度市場市值增加至4億美元規模。而在此筆交易裡，預期Uber將向Zomato手中投資1.5億至2億美元金額，並且在這間經營11年的印度餐飲外送服務獲得一定佔比股權。

不過，包含Uber與Zomato均未對此作任何回應，但相關消息表示此筆交易最快會在今年底前決定。

在此之前，Zomato創辦人暨執行長Deepinder Goyal曾透露近期將獲得一筆高達6億美元融資，而相關消息則透露，獨立阿里巴巴集團之外的螞蟻金服曾牽頭準備向Zomato投資6億美元。

與Zomato進行談判前，Uber曾與騰訊最大股東南非傳媒集團Naspers旗下子公司Prosus投資，同時也是印度最大且有發展潛能的線上食品訂購快遞平台Swiggy進行收購談判，但最後似乎屬意將業務轉售予Zomato。

Uber從2017年開始在印度市場推行Uber Eats服務，雖然在營運期間透過大量折扣吸引用戶，但相比Zomato與Swiggy每日經手訂單均超過100萬份的情況，Uber Eats每日訂單幾乎很難超過60萬份，因此在競爭規模始終難以對在地服務產生威脅。

而在目前Uber計畫在全球市場發展規模進行精簡，藉此減少整體成本支出比例，顯然印度市場成為重點調整地區，但Uber仍強調印度是重點發展市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》