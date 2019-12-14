2020「最適合工作的公司榜單」出爐！矽谷大公司們跌出前十
權威求職網 Glassdoor 公布了最適合工作公司榜單！Google、Facebook、Apple、Amazon⋯⋯這些大家關注的矽谷公司排名如何呢？
美國權威、也是世界最大的求職網站 Glassdoor 公布了「最適合工作的公司」（Best Places to Work）排行榜 2020，今年有一些變動，榜首是行銷軟體公司 HubSpot ，矽谷大公司們的名次幾乎都下跌了！
Google 去年排名第 8 、今年跌出了前 10 名而排名第 11 位；Facebook 的狀況就比較糟糕了，兩年前 2018 版的榜單 Facebook 曾是榜首、去年變第 7 名，今年溜滑梯到第 23 名！
而你以為會在上位圈的 Apple 公司，去年就只排名第 71 、今年變 84 名！至於亞馬遜，則是繼續缺席於此份榜單，連續 12 年沒進入百名內。
前三名則依序是 HubSpot、Bain & Company、DocuSign。
以下列出台灣人比較熟悉的公司排名：
#4 In-N-Out Burger
#10 Southwest Airlines
#11 Google
#12 LinkedIn
#13 Boston Consulting Group
#14 Trader Joe's
#20 NVIDIA
#21 Microsoft
#22 lululemon
#23 Facebook
#24 McKinsey & Company
#33 SurveyMonkey
#34 Salesforce
#36 VMware
#48 SAP
#55 Costco Wholesale
#63 T-Mobile
#67 Dell Technologies
#69 Slack
#71 Johnson & Johnson
#77 Cisco Systems
#84 Apple
#92 Hilton
#94 PwC
#100 Intel Corporation
《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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