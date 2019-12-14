2020「最適合工作的公司榜單」出爐！矽谷大公司們跌出前十

權威求職網 Glassdoor 公布了最適合工作公司榜單！Google、Facebook、Apple、Amazon⋯⋯這些大家關注的矽谷公司排名如何呢？ 圖／取自Glassdoor 分享 facebook

美國權威、也是世界最大的求職網站 Glassdoor 公布了「最適合工作的公司」（Best Places to Work）排行榜 2020，今年有一些變動，榜首是行銷軟體公司 HubSpot ，矽谷大公司們的名次幾乎都下跌了！

Google 去年排名第 8 、今年跌出了前 10 名而排名第 11 位；Facebook 的狀況就比較糟糕了，兩年前 2018 版的榜單 Facebook 曾是榜首、去年變第 7 名，今年溜滑梯到第 23 名！

而你以為會在上位圈的 Apple 公司，去年就只排名第 71 、今年變 84 名！至於亞馬遜，則是繼續缺席於此份榜單，連續 12 年沒進入百名內。

前三名則依序是 HubSpot、Bain & Company、DocuSign。

以下列出台灣人比較熟悉的公司排名：

#4 In-N-Out Burger

#10 Southwest Airlines

#11 Google

#12 LinkedIn

#13 Boston Consulting Group

#14 Trader Joe's

#20 NVIDIA

#21 Microsoft

#22 lululemon

#23 Facebook

#24 McKinsey & Company

#33 SurveyMonkey

#34 Salesforce

#36 VMware

#48 SAP

#55 Costco Wholesale

#63 T-Mobile

#67 Dell Technologies

#69 Slack

#71 Johnson & Johnson

#77 Cisco Systems

#84 Apple

#92 Hilton

#94 PwC

#100 Intel Corporation

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》