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Netflix攜手LINE FRIENDS 合作熊大原創動畫內容

2019-12-13 14:34楊又肇

Netflix宣布，將攜手LINE FRIENDS打造熊大在內角色的原創動畫內容，並且將以無對白喜劇情節呈現。

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此次合作原創動畫將由兔兔、熊大、熊美、饅頭人、莎莉、詹姆士等LINE FRIENDS角色演出，並且以CG繪圖方式呈現，並且期望藉由無對白喜劇情節吸引不分年齡層的觀眾族群。

而位於美國洛杉機的Kickstart Entertainment將擔任LINE FRIENDS原創動畫內容共同製作者，同時預計在後續公布更多影集相關資訊。

Netflix 原創動畫總監 Aram Yacoubian 表示，「大家對可愛的 BROWN & FRIENDS 系列角色並不陌生，但這次我們很期待這些角色們能從通訊軟體的貼圖，跨足到全球各地 Netflix 會員眼前，為大家創造不一樣的樂趣！」。

LINE FRIENDS 副總裁 KD KIM 也表示，「基於源源不絕的創作能力， LINE FRIENDS 透過其受歡迎的 IP 推出多樣化的內容，包括深受千禧世代和Z世代喜愛的影片、動畫和遊戲。本次與 Netflix 的合作，也更加提升 LINE FRIENDS 在全球內容產業的競爭力，鞏固其在娛樂產業的地位，且實踐身為全球創意工作室和高品質內容製作商的責任。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE動畫熊大

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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