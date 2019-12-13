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Gogoro證實 明年將把Gogoro車款銷往以色列

2019-12-13 14:37楊又肇

相關消息指稱，Gogoro將會在以色列提供銷售近期揭曉上市的Gogoro VIVA，以及目前普及被使用的Gogoro 2在內車款，但似乎僅計畫以充電方式提供使用，尚未有在當地建置Gogoro Network能源網路消息。

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而就Gogoro後續對外聲明，則表示將與以色列在地機車市場擁有超過50%市佔的業者Metro合作，確定會在2020年於以色列地區銷售Gogoro車款，但同樣未提及Gogoro Network能源網路建置目標，僅表示雙方會以現行車款合作為主，或許意味初期將先以家用座充充電，或是以其他方式補充電力。

在此之前，Gogoro其實就已經透露會在2020年跨出台灣市場的發展目標，同時就連獨立運作的GoShare服務也有機會往海外市場發展。

雖然先前已經在歐洲地區以攜手Bosch推行的COUP車輛租賃服務，基於營運考量因素而宣告逐步關閉，但從Gogoro發展規劃來看，進軍海外市場確實是處於進行中的目標，因此這次傳出將在2020年進入以色列市場，或許更意味明年將會有進駐更多市場消息傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

以色列

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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