Gogoro證實 明年將把Gogoro車款銷往以色列

相關消息指稱，Gogoro將會在以色列提供銷售近期揭曉上市的Gogoro VIVA，以及目前普及被使用的Gogoro 2在內車款，但似乎僅計畫以充電方式提供使用，尚未有在當地建置Gogoro Network能源網路消息。

分享 facebook

而就Gogoro後續對外聲明，則表示將與以色列在地機車市場擁有超過50%市佔的業者Metro合作，確定會在2020年於以色列地區銷售Gogoro車款，但同樣未提及Gogoro Network能源網路建置目標，僅表示雙方會以現行車款合作為主，或許意味初期將先以家用座充充電，或是以其他方式補充電力。

在此之前，Gogoro其實就已經透露會在2020年跨出台灣市場的發展目標，同時就連獨立運作的GoShare服務也有機會往海外市場發展。

雖然先前已經在歐洲地區以攜手Bosch推行的COUP車輛租賃服務，基於營運考量因素而宣告逐步關閉，但從Gogoro發展規劃來看，進軍海外市場確實是處於進行中的目標，因此這次傳出將在2020年進入以色列市場，或許更意味明年將會有進駐更多市場消息傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》