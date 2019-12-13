元太科技推廣彩色電子紙技術應用 進軍零售、教育與醫療市場

持續投入電子紙技術發展與應用的E Ink元太科技，稍早宣布將以先進彩色電子紙 (Advanced Color ePaper, ACeP)，以及印刷式彩色電子紙技術 (Print-Color ePaper)進軍智慧教育與新零售兩大應用領域，同時更預告接下來將可看見更多應用彩色電子紙的電子書閱讀器問世。

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相比過往電子紙僅能以單色呈現，元太科技目前持續投入彩色電子紙技術發展，並且期望能藉由電子紙低發熱、低耗電與可長時間觀看特性，藉此取代傳統電子看板、展示標籤，同時可配合連網實現智慧零售等應用，另外也能應用在醫療體系，或是倉儲管理系統等領域。

除了先進彩色電子紙，元太科技目前也投入全新自主研發的印刷式彩色電子紙技術，讓電子紙不僅能以彩色形式呈現，更可提昇顯示反應速度，並且保留電子紙使用特性，分別可應用在電子閱讀器、電子紙筆記本等應用，未來預期能以此打進數位教育應用市場，同時也能帶動更實用的彩色電子書閱讀器問世。

當然，相比傳統液晶螢幕設計，電子紙螢幕依然有顏色呈現與速度反應上的差異，但是對於長時間使用、低耗電與低發熱等使用需求，電子紙在實際應用顯然會有更大優勢。而目前元太科技也積極以電子紙布局智慧城市應用，例如將電子紙應用在智慧站牌，或是城市智慧看板等應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》