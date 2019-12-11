Intel道歉了！CPU面臨大缺貨 不得不走回頭路

分享 facebook 處理器的製程隨著摩爾定律而逐漸進步，從22奈米、14奈米、10奈米到7奈米，每次改進都為CPU帶來效能與功率的改善，但眼下CPU面臨大缺貨問題，卻讓Intel不得不走回頭路。

眾所周知，目前全球處理器龍頭Intel，其CPU製程已經進步到了10奈米，即於筆記型電腦上推出的Ice Lake 系列處理器。雖然說桌面版本的7奈米CPU依然讓科技業界等得心煩，但Intel現在卻有更大的麻煩要處理，那就是主流14奈米處理器的供貨短缺。

大概在兩周前，Intel公開向許多合作夥伴致歉，表示14奈米處理器供應不足的問題，至今仍尚未解決，確實為廠商帶來困擾。也因此Intel決定做出路線上的重大調整，那就是將已有6年歷史的Haswell架構、22奈米製程處理器Pentium G3420重啟生產。

在定位上，無論過去或現在Pentium G3420都屬於低端處理器，它擁有2核心與2執行緒，基礎頻率為3.20GHz，十分適合KIOSK或崁入式系統使用。其實 Intel 在不久前才宣布停產 22 奈米處理器，在工廠尚未轉換成更新的製程前，為了解決產量不足問題，恢復製作老產品確實是比較穩當的方式。

儘管對於終端消費者來說，我們應該無法在消費市場看見 2020 年生產的 Pentium G3420，即便 DIY 店家願意上架，其效能也早已不符合多數人的需求，但對於某些急需在裝置上搭載 CPU 的廠商而言，這款可靠的 22 奈米處理器或許真能解決燃眉之急。

雖然Intel重啟了22奈米生產線，但官方並沒有指出其他中、高端處理器產品，會用 22 奈米製程再度進行生產，畢竟對於Intel而言，現階段提升 14 奈米供貨速度與 10 奈米、7 奈米 CPU 的良率，才是與崛起中的AMD一較高下的正確方式。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》