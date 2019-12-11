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蘋果高管將在CES 2020出席 討論隱私相關議題

2019-12-11 10:52楊又肇

今年在CES 2019期間，蘋果透過巨幅看板向與會者宣達本身產品不會涉及影響用戶隱私安全的理念，而在明年的CES 2020期間，則將由蘋果全球隱私資深總監Jane Horvath出席一場討論隱私問題的論壇活動，並且將與Facebook公共政策副總裁暨隱私政策長Erin Egan、P&G全球隱私長Susan Shook，以及美國聯邦貿易委員會專員Rebecca Slaughter進行對談。

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過去幾年中，蘋果高管階層其實一直都未曾直接參與CES展會活動。前一次參與CES展會活動時，已經是1992年、CES展會仍在美國芝加哥舉辦的事情，並且由當時擔任執行長的John Sculley對外揭曉蘋果首款掌上型電腦Newton。

而今年CES展會活動在議程中加入探討隱私問題，主要也是因為近年網路服務與手機產生許多隱私相關影響，因此逐漸成為人們開始關注話題，各個科技廠商如何解決、改善用戶隱私問題，也開始成為市場關注內容。

蘋果在近年來持續對外溝通本身服務及產品在用戶隱私的重視程度，同時也強調絕對不會出賣用戶隱私資訊，另外也說明蘋果本身也不會窺視用戶存放在裝置或服務內的數位。內容。

加入蘋果擔任全球隱私資深總監職位以前，Jane Horvath曾擔任美國司法部隱私法律顧問長，後續則曾在AOL、Google在內科技公司擔任隱私權相關法律顧問。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

芝加哥隱私權

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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