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哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

OPPO將擴展AR、網通等多場景應用產品市場 強調晶片等級開發能力

2019-12-11 10:53楊又肇

OPPO稍早於深圳舉辦的INNO DAY未來科技大會中，實際展示旗下打造的擴增實境眼鏡設備，以對應5G連網使用的個人網路設備，同時也針對日前傳出準備打造以「M1」為稱的自製處理器做了回應。

OPPO創辦人兼執行長陳明永
OPPO創辦人兼執行長陳明永
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在此之前，OPPO其實就曾透露將布局手機以外市場發展，而採次於深圳舉辦的INNO DAY未來科技大會中，OPPO執行長陳明永更說明未來OPPO將不僅是一間手機廠商，更將著重布局人工智慧、5G，以及智慧設備，並且將持續布局萬物互連發展方向。

陳明永表示，未來產品將會朝向個人使用場景、垂直整合場景，以及融合情境場景發展，其中個人場景將進一步深化手機、智慧穿戴如手錶、耳機產品整合應用，而垂直整合場景則包含5G個人網路設備，藉此讓個人以外更多裝置也能連接網路，例如讓家中裝置連接上網，進一步延伸個人連網應用需求，因此在這次INNO DAY未來科技大會中，OPPO也同步展示旗下首款針對個人使用的個人5G網路設備。

至於此次推出的擴增實境眼鏡設備，則是作為OPPO在融合情境場景發展的第一款產品，其中整合各類感測元件識別周遭環境資訊，並且透過SLAM演算法快速掃描建模，同時配合鏡頭捕捉真實世界場景資訊，藉此讓擴增實境物件能順利貼和在人眼所見場景，另外也支援3D環繞音效、手勢及語音識別等互動模式。

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而軟體部分也會進一步與更多第三方擴增實境內容、遊戲與服務業者合作，並且強調更輕便、低重量感的配戴體驗。依照OPPO說明，旗下擴增實境眼鏡設備將會在2020年第一季推出商用版本，但尚未公布實際售價與具體上市時間。

另外，針對先前傳出準備打造以「M1」為稱的自製處理器消息，OPPO副總裁暨研究院院长劉暢在會後受訪時表示，除了確認確實著手打造此款自製處理器，同時表示此款處理器未來將會應用在旗下產品，但並未透露具體細節。

先前用於VOOC閃充技術所使用的控制晶片，其實就是OPPO自行研發產品，同時也計畫對外開放授權使用，而此次確認投入自製處理器「M1」研發，更強調OPPO本身在晶片產品自行研發技術能力。

依照劉暢的說法，認為OPPO必須讓自己的產品研發能力深入到晶片產品等級，如此一來才能有更大市場競爭能力，同時在與晶片供應商合作過程中也能有更高話語權，藉此爭取更高技術資源。

OPPO表示，未來三年將陸續投入人民幣500億元 (約70億美元)規模的研發資金打造「技術護城河」，藉此在市場爭取更多技術發展優勢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境深圳人民幣

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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