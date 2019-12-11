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哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

Techstars進駐台灣新創 預期推動更多在地產業加速轉型

2019-12-11 10:53楊又肇

科技部宣布與Qualcomm、新創加速器Techstars於台灣科技新創基地 (Taiwan Tech Arena，TTA)共同宣布推動台灣新創生態圈發展計畫，預計藉由Techstars在全球近150個國家地區提供新創相關網絡資源，結合台灣在地產業，藉此輔助更多新創團隊與國際市場銜接。

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在此次合作中，科技部預期將可促成超過40組新創團隊於國際市場成長，並且創造超過新台幣10億元的投資與商業成果，同時更期許能以此壯大台灣的科技新創生態系。

而在後續接受訪談時，科技部次長許有進表示目前台灣科技新創基地持續朝向人才、資金、技術、市場方向協助媒合，並且透過與更多加速器合作，不僅持續強化在地新創能力、連結國際市場資源，更能以此推動更多創新成長，甚至進一步串接在地投資資源，以及在地化技術。

相比經濟部先前開始透過輔導推動台灣在地傳統產業轉型，科技部更藉由產學合作，銜接各項資源方式，讓國內產業持續有轉型動能，並且配合各個科技產業內部鼓勵創新風氣，使更多台灣在地新創能夠更快銜接資源，進而走向國際市場。

在進一步推動新創動能，讓更多新創項目能以更距規模化形式發展，同時也能刺激更多在地投資資源加入，透過新創發展機會刺激更多資金流動，而不像過往在地投資往往需要等到有明確的產品問世，才有意願進行投資。

科技部次長許有進
科技部次長許有進
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許有進認為，在與更多新創加速器資源串接，並且整合台灣在地技術資源，不僅能協助在地新創項目能以更完善形式爭取在地資金投注，更能在更早期階段就獲得資金協助發展，同時也能減緩新創團隊過去必須遠赴美國矽谷，或往其他新創發展地區爭取資金。

依照許有進看法認為，台灣過去以半導體發展為強項，同時也有相當豐富的軟體技術人才，因此在未來智慧物聯網 (AIoT)市場發展有相當大的發展潛能，同時諸如人工智慧、數據應用等新技術發展也有龐大發展機會，而科技部也會透過旗下資源持續協助台灣企業與新創團隊轉型成長。

此次藉由與Techstars合作，並且加入Qualcomm產業能量，許有進預期在接下來的5G網路應用將能產生更大新創發展動能，同時也預期可配合政府新南向政策，進一步與泰國、新加坡在內東南亞新創生態銜接，而非僅像過往必須與美國矽谷等資源媒合。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

矽谷新南向政策半導體

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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