虛擬化成為企業必然發展架構 台灣金融業有更積極轉型需求

今日 (12/10)於台北舉辦的vFORUM 2019活動中，VMware不僅再次介紹在年度大會VMworld 2019期間揭曉的全新服務Project Tanzu，以及近期重點更新項目，更強調未來在Kubernetes技術應用推廣，以及混合雲架構與雲原生應用發展策略，期望以此推動更具規模的數位轉型成長動能。

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在會後接受訪談時，VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華表示，預計明年正式在市場推行的Project Tanzu，在今年VMworld 2019首次對外公布之後，隨即吸引不少IT技術人員關注，透過統一管理方式讓混合雲架構運作、管理可以變得更加容易，對於許多以混合雲架構布局發展的企業而言，將能帶來更大便利與成本效益，同時對於服務建置也能達成更大彈性。

就VMware目前市場布局持續擁抱開源之下，更讓企業用戶能有更多使用選擇，同時也能進一步精簡過往跨雲管理所面臨複雜問題，透過進一步簡化管理流程、導入更多自動化佈署功能，讓企業能將更多人力聚焦在服務內容發展，並且使服務項目能在混合雲架構平穩運作。

VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華 (右) 分享 facebook

不過，提到企業導入虛擬化技術進行數位轉型的比例，郭尊華說明歐美地區相對還是走得比較快，目前平均導入比例約介於70-90%之間，而大中華地區導入比例則約在50-60%，至於台灣與香港地區則相對較快，整體約在70-80%左右，其中差異則與服務建置需求、預算考量有關。

而在導入虛擬化的比例中，又以金融業採用度最高，其餘則是科技業、製造業與政府機構。在這些企業、機構中，有不少服務內容由於涉及高度隱私等敏感資訊，因此不少比例仍會選擇建構私有雲存放此類資料，並且配合混合雲架構運作，因此今年提出的Project Tanzu便吸引此類以混合雲架構推行服務的企業，並且能有效能提昇混合雲運作效率與管理難度。

VMware台灣區總經理陳學智表示，虛擬化已經是許多企業必然發展架構，藉由將資料上雲、增加更多軟體定義項目，藉此減少仰賴在地硬體設備的比例，將能有效推動企業發展速度，同時也能讓整體運作更具彈性，目前VMware也針對各方面需求提供企業雲端虛擬化應用，藉此協助加速數位轉型。

針對目前台灣地區擁抱虛擬化最為積極的金融業，陳學智更預期接下來台灣市場即將投入發展的純網銀服務，將會全面擁抱資料上雲、結構虛擬化運作模式，藉此因應有更高即時運作反應需求，以及更高安全的服務運作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》