親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

報復美國政府打壓 中國計畫汰換所有政府機構使用電腦設備、軟體

2019-12-10 10:54楊又肇

因應美國政府透過增加進口關稅、限制出口名單，以及下令禁止採購華為、中興生產通訊設備等作法，中國政府傳出計畫下令將所有政府機構使用電腦設備、軟體全數換成中國廠商製作產品。

分享

依照金融時報引述消息指出，此項內部代號為「3-5-2」、定調秘密計畫的更換措施，將要求在三年時間內將所有中國政府機構使用電腦設備與軟體，全數換成中國廠商製作產品。

此舉自然是因應近期中美貿易戰爭，美國政府對於中國廠商加上諸多限制的情況所做報復，預期將會直接影響諸如HP、Dell等電腦設備廠商所製作產品於中國市場銷售，甚至也可能影響VMware、Cisco等上游服務廠商於中國市場業務發展。

而是否會間接影響微軟、Intel、AMD或Qualcomm等軟硬體供應商市場布局，似乎還很難說，畢竟這些供應商與中國在地業者也維持深度合作關係，同時也協助中國廠商打造應用產品。

中國政府預計從2020年開始往後3年執行此項計畫，預計先在2020年更換其中30%電腦設備及軟體，預計在2021年使更換比例增加至50%，目標在2022年讓所有政府部門全數更換使用中國廠商製作產品。

在此之前，中國政府其實就已經開始推動中國境內自治處理器、作業系統，藉此降低對於美國等地區外部企業依賴比例，但不少市場看法認為推行此項政策並不容易，其中包含不少美國企業已經與中國市場有深度合作發展關係，因此短時間內也很難讓中國企業全面脫離對外依賴情況，而政府機構要全面更換成中國廠商製作產品恐怕也不是那麼簡單，可能還要面臨軟體相容等問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

戰爭

延伸閱讀

受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

Intel將在「Tiger Lake」導入等...

台灣還要等多久？全新第四代Ford Esca...

「彭博50」名單出爐 台南女兒蘇姿丰入選 唐...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

學會這兩招！免打字輸入 拍張照就自動幫你轉成文字檔

2019-12-10 10:21

除手機平板和電腦以外 華為終端明年搭載鴻蒙系統

2019-12-09 15:28

阻止全球暖化現象 蘋果、微軟、IBM、Tesla在內美國企業加入簽署《巴黎協議》

2019-12-07 08:35

DeepMind團隊共同創辦人加入Google 推動人工智慧政策？

2019-12-07 08:34

毒梟之兄推出平價摺疊手機 誇海口「目標擊敗蘋果」

2019-12-06 11:50

華為正式在美指控聯邦通信委員會 禁止補助事宜違法

2019-12-06 09:26

LINE Brain人工智慧技術資源 預計2020年下半年開放台灣企業測試

2019-12-05 07:39

共同創辦人同時退位 Sundar Pichai終於同時職掌Google與Alphabet

2019-12-05 07:38

IoT隱私被「駭」？UL分享安全評等揭密產品資安能力

2019-12-03 19:43

Google Play年度最佳App 台灣「睡眠小鎮」破紀錄

2019-12-03 19:25

年度App榜單揭曉！蘋果創作者當道 台灣開發者橫掃大獎

2019-12-03 17:47

Uber EATS、foodpanda將外送戰場拉到全台50家星巴克

2019-12-03 16:18

台灣地區LINE Pay也跟進拆分獨立 開始擴展跨境交易、與GoShare合作

2019-12-03 15:58

蘋果公布年度最佳app與遊戲名單 怪奇比莉奪下Apple Music年度獎項

2019-12-03 15:58

首站進駐東京 小米確認12/9正式進入日本市場

2019-12-03 15:40

App Store 2019年度最佳榜單公布 首次加入Apple Arcade

2019-12-03 15:32

蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查

2019-12-03 15:19

Yahoo揭曉2019年度十大台劇榜 《我們與惡的距離》奪冠

2019-12-03 11:53

台北資訊月 鴻海轉投資夏普首次參展秀5G手機

2019-12-03 09:24

華為將向美國FCC禁止補助事宜提出上訴 強調違法

2019-12-02 10:22

不給留負評！Apple官網移除「評分和評論」欄位

2019-11-30 21:59

Fugle預期股市仍有很大數位化發展機會 藉由數據讓投資變得簡單

2019-11-30 08:08

Razer在台展示旗下支付平台框架 有計劃引進Razer Pay服務

2019-11-30 08:08

無預警宣布放棄！「世界頂級創業加速器」進軍中國只短短一年

2019-11-29 21:43

大突破！科學家要把海底電纜變「海下地震儀」

2019-11-29 21:16

官網已無他蹤跡 傳奇設計師Jony Ive正式離開蘋果

2019-11-29 15:36

LINE BANK初期在台上線業務僅包含基本銀行項目 保險、投資要再等等

2019-11-29 14:54

iCHEF攜手快一點、Lalamove 讓店家快速建置線上點餐外送服務

2019-11-29 10:37

日本研究團隊攜手IBM 藉由AI發現更多神祕納斯卡地畫

2019-11-29 10:28

確定退離LCD市場後 Panasonic再傳準備出售半導體事業

2019-11-29 10:28

再次遭拒後 全錄決定向惠普展開敵意收購

2019-11-29 10:11

Uber無法再次取得執照 印度Ola趁勢搶進倫敦線上叫車服務市場

2019-11-29 10:11

當心！帳單異常簡訊 點下去Apple ID恐遭駭

2019-11-28 16:40

黑五快搶買！STUDIO A「iPhone X」41折1.7萬有找

2019-11-28 13:27

Fugle推新金融服務 讓年輕用戶更容易進入股市投資

2019-11-28 09:05

教育部攜手趨勢科技打造PC-cillin家長守護版 確保兒少上網安全

2019-11-28 09:05

避免中美貿易戰影響 RISC-V基金會預計把總部移至中立國家瑞士

2019-11-28 08:41

再次遭拒後 全錄決定向惠普展開敵意收購

2019-11-28 08:40

Spot機器犬被美國警方採用！同意不當武器攻擊

2019-11-27 20:28
看更多

熱門文章

除手機平板和電腦以外 華為終端明年搭載鴻蒙系統

2019-12-09 15:28

中國5G手機搶AMOLED 聯詠2020年驅動IC出貨倍增

2019-12-09 12:10

學會這兩招！免打字輸入 拍張照就自動幫你轉成文字檔

2019-12-10 10:21

除了手機、平板與電腦 華為明年所有消費性產品都會採用鴻蒙作業系統

2019-12-10 10:54

報復美國政府打壓 中國計畫汰換所有政府機構使用電腦設備、軟體

2019-12-10 10:54

小米Note 10成為小米第一款進軍日本市場銷售手機

2019-12-10 10:54

新款Mac Pro、Pro Display XDR顯示器預期在12/10正式上架銷售

2019-12-10 10:53

不再提供安全更新 Windows 10 Mobile將於12/10後正式步入歷史

2019-12-10 10:55

OPPO確認Reno 3系列 將同時採用Snapdragon 765G、天璣1000兩款5G聯網處理器

2019-12-10 10:54

傳三星、華為旗下榮耀品牌也會加入聯發科天璣1000處理器合作

2019-12-10 10:53

vivo證實加入Google Fuchsia作業系統生態 著手打造相關產品

2019-12-10 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top