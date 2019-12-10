報復美國政府打壓 中國計畫汰換所有政府機構使用電腦設備、軟體

因應美國政府透過增加進口關稅、限制出口名單，以及下令禁止採購華為、中興生產通訊設備等作法，中國政府傳出計畫下令將所有政府機構使用電腦設備、軟體全數換成中國廠商製作產品。

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依照金融時報引述消息指出，此項內部代號為「3-5-2」、定調秘密計畫的更換措施，將要求在三年時間內將所有中國政府機構使用電腦設備與軟體，全數換成中國廠商製作產品。

此舉自然是因應近期中美貿易戰爭，美國政府對於中國廠商加上諸多限制的情況所做報復，預期將會直接影響諸如HP、Dell等電腦設備廠商所製作產品於中國市場銷售，甚至也可能影響VMware、Cisco等上游服務廠商於中國市場業務發展。

而是否會間接影響微軟、Intel、AMD或Qualcomm等軟硬體供應商市場布局，似乎還很難說，畢竟這些供應商與中國在地業者也維持深度合作關係，同時也協助中國廠商打造應用產品。

中國政府預計從2020年開始往後3年執行此項計畫，預計先在2020年更換其中30%電腦設備及軟體，預計在2021年使更換比例增加至50%，目標在2022年讓所有政府部門全數更換使用中國廠商製作產品。

在此之前，中國政府其實就已經開始推動中國境內自治處理器、作業系統，藉此降低對於美國等地區外部企業依賴比例，但不少市場看法認為推行此項政策並不容易，其中包含不少美國企業已經與中國市場有深度合作發展關係，因此短時間內也很難讓中國企業全面脫離對外依賴情況，而政府機構要全面更換成中國廠商製作產品恐怕也不是那麼簡單，可能還要面臨軟體相容等問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》