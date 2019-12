DeepMind團隊共同創辦人加入Google 推動人工智慧政策？

近期除了確認Google共同創辦人Larry Page與Sergey Brin,將從Google母公司Alphabet執行長及總裁身分退任,並且由Google執行長Sundar Pichai同時兼任Alphabet執行長之餘,目前隸屬Alphabet旗下人工智慧團隊DeepMind的共同創辦人Mustafa Suleyman,稍早則是確認將加入Google團隊,並且將與Google人工智慧技術講師Jeff Dean,以及法務長Kent Walker一同工作。

Mustafa Suleyman稍早於個人Twitter頁面公布此項消息,但並未具體說明接下來預計擔任職位。不過,從與負責Google人工智慧技術推廣的Jeff Dean,以及法務長Kent Walker一同工作情況猜測,或許有可能負責Google在人工智慧技術應用的政策相關事務。

由於先前有消息指稱Mustafa Suleyman可能被迫離開DeepMind,但隨後則由DeepMind對此傳聞反駁,強調僅只是讓Mustafa Suleyman有較多時間休息。

DeepMind近年來在人工智慧技術應用,最令人深刻的應該就是以AlphaGo電腦系統順利擊敗南韓棋王,而後續藉由《星海爭霸II》訓練人工智慧系統,藉此讓電腦系統可模擬人腦視覺與判斷方式,透過反應速度必須更快的即時戰略遊戲讓人工智慧系統學習在每一個操作決策更快推論。

雖然成功吸引全球關注,甚至本身也在營收部分達成正向成長,但總累積支出金額卻更驚人,因此也讓許多人開始質疑DeepMind團隊是否能真正帶來市場營收,而非只是停留在研究階段。

After a wonderful decade at DeepMind, I’m very excited to announce that I’ll be joining @Kent_Walker, @JeffDean and the fantastic team at Google to work on opportunities & impacts of applied AI technologies. Can't wait to get going! More in Jan as I start the new job!