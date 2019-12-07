阻止全球暖化現象 蘋果、微軟、IBM、Tesla在內美國企業加入簽署《巴黎協議》

包含蘋果、微軟、Tesla、IBM在內超過70個企業品牌執行長共同參與簽署，並且由美國勞工聯合會-產業工會聯合會執行委員會暨國際委員會主席Stuart Applebaum撰寫信件，聲明美國企業將繼續遵守《巴黎協議》所規範標準與執行目標，將共同致力於阻止全球暖化現象。

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《巴黎協議》是由聯合國195個成員國於2015年12月12日，在2015年聯合國氣候峰會中通過，並且取代原本取代京都議定書內容的氣候協議，期望能共同遏阻全球暖化趨勢。

而此份由多數美國企業品牌執行長簽署信件，則是強調美國將持續致力減少暖化造成影響，同時也將在維護環境之餘，更顧及尊重工作人員權益，並且實現減少排碳量的目標。

目前《巴黎協議》仍屬於自願參與協議，目的希望在本世紀內將全球平均氣溫上升幅度控制在攝氏2度以內，同時將全球氣溫上升控制在前工業化時期均溫的攝氏1.5度以內。而從2016年批准以來，目前已經累積獲得將近200個國家、地區、州簽署加入。

由於全球暖化現象將造成更明顯的氣候變化，除了一般預期將使冰川融化，導致海平面上升，進而讓更多陸面面積減少，而北極地區存放在永凍土底下的甲烷也可能被釋放到大氣層，加速全球暖化，並且讓颱風、颶風、龍捲風或暴風雪等極端氣候現象更加頻繁發生，甚至可能產生如電影般的超級風暴，使得更多地區發生天災情況更加嚴重。

除了限制各地區碳排放量，《巴黎協議》更致力要求企業轉向再生能源應用，並且減少傳統火力發電等能源產生比例，同時也將針對發展中國家提供每年最多1000億美元的資金，用於改善當地能源取得方式，進而降低全球暖化比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》