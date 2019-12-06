毒梟之兄推出平價摺疊手機 誇海口「目標擊敗蘋果」

由哥倫比亞大毒梟創辦的Escobar公司，近日推出一款螢幕可凹折的智慧型手機，售價折合台幣僅1萬出頭。圖截自數位趨勢 分享 facebook

近日，由知名哥倫比亞毒梟創辦的Escobar公司宣布推出一款智慧型手機「Escobar Fold 1」，不僅配有高規格的處理器，螢幕還可以凹折，更重要的是，一支手機售價僅349美元（約新台幣10,700元），引發業界關注。

根據《數位趨勢》的報導，Escobar公司於本月2日正式推出Escobar Fold 1這款智慧型手機，其螢幕和三星、華為的最新產品一樣可凹折，但價格卻遠低於三星的Galaxy Fold及華為的Mate X，僅需新台幣1萬出頭即可入手。

不過，從官方釋出的影片中可以看出，Escobar Fold 1螢幕的可凹折幅度較小，無法完全對折，但Escobar公司表示，他們的螢幕選用特殊材質而非玻璃製成，特色是「耐用、不怕摔」。

Escobar Fold 1除了有7.8吋、FHD+解析度的可凹折螢幕外，還搭載今年才推出的高通Snapdragon 855處理器，內建128G或512G的儲存容量，同時支援記憶卡擴充。而相機則配有1600萬畫素及2000萬畫素的前、後鏡頭，機身還有4G雙SIM卡插槽，目前定價349美元，購買即附保護套及售後服務。

事實上，Escobar公司最初由哥倫比亞知名毒梟帕布羅（Pablo Escobar）草創，靠著生產、走私古柯鹼致富，還幫助帕布羅登上富比世富豪榜第7名。多年前，帕布羅遭哥倫比亞警方擊斃，公司便由哥哥羅伯托（Roberto Escobar）接管。

羅伯托受訪時表示，他認為蘋果公司是騙子，用過高的價格出售毫無價值的產品給消費者，因此他的最終目標並非超越三星、華為，而是擊敗蘋果，「我告訴很多人，我會擊敗蘋果，用我自己的方式」。因此，Escobar公司利用減少中間通路銷售成本的方式壓低價格，欲在智慧型手機市場上佔有一席之地。