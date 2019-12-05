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LINE Brain人工智慧技術資源 預計2020年下半年開放台灣企業測試

2019-12-05 07:39楊又肇

先前僅先開放日本地區開發者使用的LINE Brain相關人工智慧技術，稍早於LINE TAIWAN TECHPULSE 2019活動宣布將開放台灣地區開發者使用，預計在2020年下半年率先提供企業合作測試。

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LINE目前將包含Clova在內人工智慧技術整合在LINE Brain，今年宣布先開放日本地區開發者使用之後，目前也會隨著相關技術資源率先整合在台灣地區LINE服務項目，預計在2020年下半年提供企業申請合作測試，讓更多台灣地區企業、開發者能藉由LINE Brain技術資源打造更豐富的人工智慧應用服務。

而LINE也說明自2015年在台成立的開發工程團隊，至今已經成長至10倍團隊人數規模，並且在今年正式成立資料工程團隊，分別涵蓋資料工程師、資料科學家、資料分析師，以及自然語言工程師，並且將運用LINE Brain人工智慧技術，讓LINE TODAY內容推薦、LINE聊天機器人對話，以及LINE購物相關搜尋結果能有更精準執行效果，而在LINE SPOT、LINE TRAVEL、LINE MUSIC內容推薦與廣告精準投放也會應用LINE Brain技術。

另外，諸如建議貼圖，或是LINE中新增的掃碼捷徑，則是會應用到LINE Brain中的光學字元辨識 (OCR)技術，其他像是尚未進行中文化的語音辨識 (Speech)、語音合成 (Voice)，以及稍早在日本LINE開發者大會上採用的臉部辨識 (Face)技術，都與LINE Brain相關。

必須先進行在地化

除了廣泛應用在本身服務，LINE也計畫對外開放LINE Brain技術資源，但現階段還是要先將相關技術在地化，例如讓語言介面更適合台灣地區使用，同時相關資料訓練也必須符合在地化需求，因此要透過在地化資料進行預先訓練，並且預期先透過合作企業進行前期測試，後續才會對外開放給一般開發者使用。

同時，LINE也強調將使旗下人工智慧技術變得更容易使用，例如背面採用大量人工智慧運算機制運作的Clova Chatbot Builder，只要開發者提供必要資料，透過簡單設定關鍵字、輸入問題與答案等內容，即可快速建立作為客服使用的聊天機器人服務。

目前LINE官方帳號「客服小幫手 (@linehelptw)」其實就是以Clova Chatbot Builder打造，透過LINE Brain進行自然語言處理、學習理解，讓系統能輕易明白相同問題的各種提問方式，並且自動給予合適回覆內容，目前累積用戶滿意度達80%以上。

另一個同樣以LINE Brain技術打造的服務，則是LINE台灣內部黑客松活動產生的「自動報帳系統」，讓系統能自動識別透過手機拍照上傳的紙本單據影像，透過機器學習方式找出紙本單據中與報帳相關內容，並且自動填入表單，讓LINE內部員工出差後的報帳作業流程更加簡化。

其他部分，則包含可讓開發者輕易打造豐富操作體驗介面，或是可描述加入LINE官方帳號好友輪廓等數據的API資源，更進一步藉由人工智慧、機器學習等方式確保所有服務在LINE平台上運作使用過程的隱私安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE語言機器學習

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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