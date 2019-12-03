蘋果觀察App發展趨勢 說故事方式更簡潔

2019-12-03 19:26 中央社 台北3日電



蘋果公司（Apple）今天公布2019年度最佳App與遊戲名單，根據蘋果的觀察，今年App發展趨勢是以更簡潔的方式敘說故事，遊戲趨勢則是轟動大作捲土重來。

蘋果全球行銷資深副總裁希勒（Phil Schiller）說，來自全球的開發者透過創新的App激勵所有人，這些App有能力影響文化趨勢，也能讓人們的生活改頭換面，而今年更是如此。

蘋果公司指出，2019年App發展趨勢是「以更簡潔的方式敘說故事」，使用者能透過簡單的方式，例如Podcast、故事書、貼近生活的照片拼貼等表達自我。

遊戲方面，蘋果公司表示，今年全球各地的遊戲開發商為iOS帶來聞名世界的一些品牌，採用領先的技術、大膽的設計和創新的功能，打造出行動裝置之前無法想像的遊戲深度和品質，為這些遊戲歷史上的傑作注入新生命。

2019年iPhone年度最佳App是具有人工智慧（AI）功能的Spectre Camera，讓使用者能拍攝出長時間曝光照片。iPad年度最佳App是數位記事本Flow byMoleskine，可透過石墨鉛筆和鏨刀形馬克筆等筆觸模擬出真實事物。

Mac年度最佳App是具備專業級設計功能的AffinityPublisher。Apple TV年度最佳App是The Explorers，可支援探索者、科學家和藝術家社群，透過照片和影片為自然界打造一個視覺編目。

iPhone年度最佳遊戲是Sky:Children of theLight，玩家在這款社會探索遊戲中，可在廣闊的天際間遨遊，協助天仙重回天堂。iPad年度最佳遊戲HyperLight Drifter是一款向經典16位元遊戲致敬的動作冒險遊戲。

Mac年度最佳遊戲GRIS是一款益智平台遊戲，探索悲劇性喪失後的希望、悲傷和一點一滴拼湊回生活勝利。Apple TV年度最佳遊戲Wonder Boy: The Dragon’sTrap以手繪動畫和重新編排的配樂，讓Wonder Boy這款80年代極受歡迎的遊戲獲得重生；在遊戲中，一個孤獨的半蜥蜴冒險家展開畢生的挑戰。

此外，摩托車競速遊戲Sayonara Wild Hearts獲選為蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade年度最佳遊戲。