蘋果公布年度最佳app與遊戲名單 怪奇比莉奪下Apple Music年度獎項

蘋果稍早透過紐約實體活動公布2019年度最佳app與遊戲名單，同時也首度公布Apple Music年度獎項名單。

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年度歌手獎項：怪奇比莉

在此次首度對外公布的Apple Music年度獎項名單中，年度歌手獎項由憑藉迷幻風格曲風，以及前衛穿搭吸引目光的美國歌手怪奇比莉 (Billie Eilish)奪得，而其首張專輯《當我們睡了怪事發生了？ (WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?)》則奪得年度專輯獎項。

年度突破獎則是由美國饒舌歌手與演員身分兼具的Lizzo獲得，至於年度歌曲獎項則是由美國饒舌歌手Lil Nas X的熱門鄉村說唱單曲《Old Town Road》獲得。

而每一個獲獎歌手都將獲得蘋果特製12吋晶圓打造的獎牌，而其中更以這些晶圓所製成處理器驅動裝置，進而讓這些獲獎作品能以數位化形式被廣泛播放，藉此詮釋科技與音樂結合的成果。

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同時，蘋果也同步揭曉2019年度最佳app與遊戲名單，而從近期的App Store營收顯示，蘋果藉由內容與服務的營收持續增長，今年更加入Apple Arcade、Apple News+，以及Apple TV+服務，加上Apple Music訂閱服務與iTunes數位音樂內容銷售的話，更有機會讓內容項目成為蘋果足以仰賴的全新營收來源。

蘋果表示，App Store推動app經濟，並且為全球開發者帶來1200億美元的獲益，同時也成為目前全球最安全、最有活力的app軟體市集，每週連接使用人數超過5億人，並且強調對於用戶隱私安全保護，並且透過每日精選編輯內容與精心挑選app內容，讓更多人能挖掘有趣且實用的app。

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而在2019年的App發展趨勢裡，有更多app設計採用更簡潔方式敘說內容，並且讓使用者能以更直覺方式操作，而遊戲趨勢方面則有較多是以舊作內容重新打造，透過全新方式吸引用戶族群。

至於全新推出的Apple Arcade服務，則是以訂閱形式使用，讓使用者能在沒有廣告等內容干擾，同時也無須額外付費下載內容情況遊玩，藉此吸引更多遊戲玩家族群。

2019年度最佳app

iPhone年度最佳app：《Spectre Camera》 (開發商：Lux Optics)

這款具有AI功能的app，充分善用令人目不暇給的技術 ，讓每個人都能拍攝出令人讚歎的長時間曝光照片。

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iPad 年度最佳 App：《Flow by Moleskine》 (開發商：Moleskine)

在這個雅緻的數位筆記本app中隨手繪圖與素描，精心調校的石墨鉛筆和鏨刀形馬克筆等筆觸能模擬出真實事物。

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Mac年度最佳App：《Affinity Publisher》 (開方商：Serif Labs)

Affinity Publisher憑著優雅的使用者體驗和合理的價位，令專業級的設計功能也能平易近人，能用來編排圖片豐富的咖啡桌書籍，或是簡單的二年級生出遊傳單。

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Apple TV年度最佳 App：《The Explorers》 (開發商：The Explorers Network)

這款開創性的 app 旨在支援探索者、科學家和藝術家社群，致力實現共同目標：透過照片和影片為自然界打造一個包羅萬象的「視覺編目」。

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2019年最佳遊戲

iPhone 年度最佳遊戲：《Sky: Children of the Light》 (開發商：thatgamecompany)

在這款開創性的社會探索遊戲中，於廣闊的天際間遨遊，協助天仙重回天堂。

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iPad 年度最佳遊戲：《Hyper Light Drifter》 (開發商：Abylight S.L.)

《Hyper Light Drifter》是款向經典 16 位元遊戲致敬，畫面令人目不暇給的動作冒險遊戲，將夢幻般的探索與為生存而戰的目標合而為一。

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Mac年度最佳遊戲：《GRIS》 (開發商：Devolver / Nomada Studio)

這款令人歎為觀止的益智平台遊戲，是個振奮人心的數位藝術傑作，它探索了悲劇性喪失後的希望、悲傷和一點一滴拼湊回生活的勝利。

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Apple TV 年度最佳遊戲：《Wonder Boy: The Dragon’s Trap》 (開發商：DotEmu)

由 Lizardcube 與系列創作者西澤龍一合作推出，以手繪動畫和重新編排的配樂令《Wonder Boy》這款 80 年代極受歡迎的遊戲獲得重生。遊戲中，一個孤獨的半蜥蜴冒險家展開了畢生的挑戰。

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Apple Arcade 年度最佳遊戲：《Sayonara Wild Hearts》 (開發商：Simogo)

由 Simogo 開發，Annapurna Interactive 發行的《Sayonara Wild Hearts》，是一款充滿希望，畫面華麗而又獨特的遊戲，能刺激你的腎上腺素，亢奮你的精神。準備好摩托車競速比賽，以 200 英哩的時速揮舞刀劍並擊敗心魔。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》