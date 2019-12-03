台灣地區LINE Pay也跟進拆分獨立 開始擴展跨境交易、與GoShare合作

先前在日本地區已經改為獨立app使用的LINE Pay服務，今日 (12/3)在台灣地區活動上也確認將跟進改以獨立app形式運作，同時也確認接下來將持續擴展LINE Pay在泰國、日本與韓國地區跨境交易服務，讓國外旅客來台，以及台灣旅客到前述國家地區都能輕易透過LINE Pay支付。

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在今年的LINE年度大會中，其實就已經說明將擴大LINE Pay全球發展策略，預計將LINE Pay打造成全亞洲最大的行動支付平台，並且與歐洲較多人使用的Google Pay，以及美國境內較多人使用的Apple Pay抗衡。

除了在韓國地區與PAYCO支付服務組成商業聯盟，進而擴展LINE Pay服務可使用交易範圍，LINE Pay目前在與韓國NAVER Pay合作之下，同樣也能讓NAVER Pay可在支援LINE Pay付款店家內進行交易。

而先前已經啟用台灣、泰國跨境交易服務部分，接下來也預期會擴展至日本等亞洲市場，但預期先開放來台的國外旅客使用，接下來才會開放台灣旅客在海外市場使用，至於累積回饋點數則會以原本所在國家地區使用為主，例如台灣旅客透過LINE Pay消費所獲得點數，原則上就只能用在台灣境內通路，以及台灣地區的LINE服務使用，暫時還不能用於海外跨境交易。

依照LINE說明，未來LINE Pay跨境交易模式，將包含可讓綁定一卡通帳戶、銀行帳戶可直接在他國交易，現階段在LINE Pay服務中可選擇台灣及泰國，實際上是切換不同信用卡綁定消費地點，但是日後推行的跨境交易能否允許使用者免切換即可使用，以及是否允許LINE Points點數以跨境形式使用，目前都還在規劃階段。

至於LINE Pay在台灣跟進成為獨立app之後，目前僅先開放Android平台使用，iOS平台版本暫時還是會維持整合在LINE app內，但是可以透過另存為桌面捷徑方式快速點按使用。

不過，就LINE方面透露iOS平台版本目前已經遞交蘋果進行審核，因此預期也會在近期內上線提供下載使用。而拆分成為獨立app之後，除了可以讓LINE Pay更快啟用，預期日後也將能有更大服務發展彈性。

另外，此次LINE也宣布與GoShare攜手合作，將開放GoShare服務以LINE Pay支付，提供首次以LINE Pay支付車輛租賃費用，最高可享LINE Points 50%點數回饋，後續付款也能獲得最高20％點數回饋。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》