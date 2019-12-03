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蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查

2019-12-03 15:19未來城市＠天下 文‧曾彥菁

今年八月，Apple風光宣布與高盛銀行合作，在美國發行信用卡「Apple Card」，稱之為「史上最成功的信用卡」。本月初卻有用戶揭露，Apple Card信用額度的演算機制疑似性別歧視，引發廣大爭議。

Apple Card以結合Apple Pay的方便性聞名，11月初高盛光榮宣告，截至九月底，已為Apple Card用戶發放了100億美金（約3,040億台幣）的信用額度，貸款餘額（loan balances）高達7.36億美元（約224億台幣），Apple Card前景一片看好。

丈夫信用額度高於妻子 引發性別歧視爭議

但就在一週後，丹麥科技創業家漢森（David Heinemeier Hansson）發布一則貼文，指出Apple Card核准給他的信用額度，是妻子潔米額度的20倍，「我們共同報稅，住在社區型的住宅，而且結婚很久了，」質疑演算法黑箱。

此貼文立刻引發超過9,000次轉發，並有1,500則留言。不少女性表示遇到相同的狀況，明明收入和信用分數都比丈夫高，但核准的額度卻較低。

後來，連Apple共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）也表明遭遇相同狀況，他和妻子共用帳戶與財產，但額度卻超出妻子10倍。

他將責任歸咎於高盛：「我們並不知道這些公司，是如何設定這些事情和操作的。」並呼籲政府應該盡管制責任：「這些公司只在乎他們自己，所以政府更要代表人民發聲。」

高盛則發聲明：「在任何情況下，我們都不曾、也不會將『性別』視為信用額度核准時的考量因素。」

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客服稱演算法機制 漢森夫婦籲公平透明

雖然漢森發文隔天，客服人員立刻將妻子潔米的額度調升至和他一樣，但卻無法解釋為何一開始核定的額度不同，也使潔米無法諒解。

潔米在自己的部落格發文表示，她重視的是透明度與公平性；當客服人員一直說是演算法的關係，更使她覺得奇怪。她在美國擁有信貸額度的時間，比丈夫漢森還久，也沒有任何債務，並且準時繳完每一期帳單。她曾是上班族，但現在在家裡帶三個孩子，所以在報稅單上的職稱為「家管」，她不確定是否就因為這樣遭到差別待遇。

潔米也說，她不在乎Apple Card給她多少額度，而是能不能公平。雖然她在貼文隔天就立刻獲得了與丈夫相同的額度，「但我不希望自己擁有特權，其他女性卻還是遭到歧視，」她強調，「這不僅僅是性別歧視與演算法黑箱的問題，也顯現了有錢人如何運用特權達到目的。給予一個富有白人女性的正義，並不是給所有人的正義。」

紐約金檢局調查 如有性別歧視即違法

彭博社報導，紐約金檢局已展開調查，要看高盛的演算機制是否涉嫌性別歧視。發言人藍斯沃（Linda Lancewell）表示：「任何演算法，無論是故意或是無心的，只要造成對女性或其他特定族群的歧視，都是違反紐約州的法律。」

事件目前仍在調查當中，無法確切知道造成額度差異的原因。但即使是演算法出問題，或許也代表演算法的設計者隱含性別歧視，如何讓科技演算更公平公正，考驗著Apple和高盛兩大龍頭的經營智慧。

「全文轉載自未來城市(蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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Apple性別歧視

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