親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

Uber EATS、foodpanda將外送戰場拉到全台50家星巴克

2019-12-03 16:18楊又肇

Uber EATS與foodpanda稍早不約而同地宣布加入與星巴克合作咖啡外送服務，並且服務範圍擴展到全台9大城市內的50家星巴克門市。

分享

依照Uber EATS與foodpanda公布數據，咖啡成為台灣地區消費者最常購買飲品，甚至在foodpanda分享數據中，平台上的咖啡訂單數量相比去年同期呈現將近100%成長幅度，其中早餐及下午茶時段更是咖啡類商品訂購高峰期，最受歡迎的單品則是拿鐵咖啡。

而此次宣布與星巴克合作，Uber EATS、foodpanda更是將外送戰場擴展到位於全台9大城市的50家星巴克門市，分別涵蓋台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、台中市、彰化市、台南市及高雄市地區，讓消費者能透過外送服務便利訂購星巴克咖啡。

為了因應外送市場商機，台灣星巴克也以籌備將近一年時間打造全新杯蓋防潑灑設計，確保飲品與餐點在外送過程能維持完好品質，讓消費者能安心透過外送服務訂購。

除了星巴克，目前同樣藉由外送服務提供消費管道的咖啡飲品業者，還包含路易莎、黑沃咖啡、伯朗咖啡館、85度C咖啡蛋糕烘焙專賣店等，不僅讓消費者在任何時段可透過手機訂購，同時也開啟外送服務全新競爭戰場。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

咖啡館星巴克

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查

2019-12-03 15:19

Yahoo揭曉2019年度十大台劇榜 《我們與惡的距離》奪冠

2019-12-03 11:53

台灣地區LINE Pay也跟進拆分獨立 開始擴展跨境交易、與GoShare合作

2019-12-03 15:58

蘋果公布年度最佳app與遊戲名單 怪奇比莉奪下Apple Music年度獎項

2019-12-03 15:58

首站進駐東京 小米確認12/9正式進入日本市場

2019-12-03 15:40

台北資訊月 鴻海轉投資夏普首次參展秀5G手機

2019-12-03 09:24

華為將向美國FCC禁止補助事宜提出上訴 強調違法

2019-12-02 10:22

不給留負評！Apple官網移除「評分和評論」欄位

2019-11-30 21:59

熱門文章

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top