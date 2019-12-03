Uber EATS、foodpanda將外送戰場拉到全台50家星巴克

Uber EATS與foodpanda稍早不約而同地宣布加入與星巴克合作咖啡外送服務，並且服務範圍擴展到全台9大城市內的50家星巴克門市。

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依照Uber EATS與foodpanda公布數據，咖啡成為台灣地區消費者最常購買飲品，甚至在foodpanda分享數據中，平台上的咖啡訂單數量相比去年同期呈現將近100%成長幅度，其中早餐及下午茶時段更是咖啡類商品訂購高峰期，最受歡迎的單品則是拿鐵咖啡。

而此次宣布與星巴克合作，Uber EATS、foodpanda更是將外送戰場擴展到位於全台9大城市的50家星巴克門市，分別涵蓋台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、台中市、彰化市、台南市及高雄市地區，讓消費者能透過外送服務便利訂購星巴克咖啡。

為了因應外送市場商機，台灣星巴克也以籌備將近一年時間打造全新杯蓋防潑灑設計，確保飲品與餐點在外送過程能維持完好品質，讓消費者能安心透過外送服務訂購。

除了星巴克，目前同樣藉由外送服務提供消費管道的咖啡飲品業者，還包含路易莎、黑沃咖啡、伯朗咖啡館、85度C咖啡蛋糕烘焙專賣店等，不僅讓消費者在任何時段可透過手機訂購，同時也開啟外送服務全新競爭戰場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》