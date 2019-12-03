首站進駐東京 小米確認12/9正式進入日本市場

小米稍早透過日本官方Twitter帳號宣布，將於12月9日正式進軍日本市場，達成先前透露將在2020年以前進入日本市場的目標。

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在先前說法中，目前升任小米總裁的王翔表示小米預計在2020年以前進入日本市場。

同時在在接受採訪時，王翔也說明不僅手機產品將會進入日本市場，包含小米旗下生態鏈產品也會一併進入日本市場發展，甚至更計畫進一步與在地電信業者深入合作。

不過，王翔表示現階段的市場發展模式都還在評估規劃，因此暫時還無法透露具體進入日本市場的作法，但預期也會比照其他手機品牌先以SIM Free形式 (亦即空機直接銷售)吸引日本地區消費者，同時這也是小米目前相當普及化的銷售模式。

依照小米日本官方Twitter帳號透露消息，小米預計以東京作為進入日本市場首站，預期接下來將會進駐日本更多城市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》