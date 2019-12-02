華為將向美國FCC禁止補助事宜提出上訴 強調違法

對於美國聯邦通信委員會 (FCC)主席Ajit Pai批准取消向使用被美國政府禁止使用設備、零件的電信業者提供補貼，進而影響部分針對美國農村或偏遠地區提供電信服務，並且選用華為及中興設備的業者，華為稍早也以美國聯邦通信委員會此舉違法，預計會在下週間於紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴。

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在美國聯邦通信委員會主席Ajit Pai稍早批准項目裡，確認預計針對美國境內電信業者提供的85億美元補貼，將不會向使用被美國政府禁止使用設備、零件的電信業者提供。同時，Ajit Pai也直接點名任何採用華為或中興提供通訊設備的業者，將無法獲得任何電信營運補貼。

就美國聯邦通信委員會看法認為，目前名列美國政府禁令中的企業均有涉及間諜活動情況，因此認為不應該針對使用這些企業提供設備的電信業者提供補助，甚至以此鼓勵電信業者將現行使用設備汰換。

而華為方面在稍早其實就已經強調美國聯邦通信委員會此舉涉及違法，更說明這樣的看法是基於錯誤的假設，甚至認為這樣的情況將影響美國農村或偏遠地區用戶使用網路權益。

目前華為除了強調美國聯邦通信委員會相關指控毫無根據，同時也錯誤認定華為背後受到中國政府控管，因此預計會在接下來時間提出上訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》