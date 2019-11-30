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不給留負評！Apple官網移除「評分和評論」欄位

2019-11-30 21:59電獺少女

真的要到很不喜歡我才會上去給一顆星

在買東西之前，大家應該都會先上網看看相關評論，尋求其他網友的購買經驗再下決定，不過 Apple 卻悄悄移除了官方網站的「評分和評論」欄位，似乎不太想讓網友對商品做出評論

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外媒 AppleInsider 收到讀者投書，表示美國、英國、澳洲、中國的部分使用者發現 Apple 官方網站的「評分和評論」的頁面被刪除了，被媒體跟讀者認為，有點像干涉輿論的感覺，猜測可能是因為近年來 Apple 推出的蝴蝶式鍵盤、USB 傳輸線不耐用，引來網友上網給負評，才讓 Apple 開始在意官網上評價對於銷售的影響，甚至直接將評分和評論頁面刪除

▼外媒使用 Wayback Machine 的頁面對比，發現第一代 Apple Pencil 商品頁面中的評價功能，在 11/17 被移除，但 11/16 還在

目前 Apple 還沒有對這件事情給予回應，所以不確定是技術失誤，還是官方真的做出刪除的動作。我個人認為評論是兩面刃，可能造成產品聲譽受影響，但另一方面廠商其實也能夠透過評論了解產品該改進的地方，提升產品品質，雖然我個人沒有留言評論過產品好壞，通常如果覺得不好，頂多給一顆星而已 XD 不知道大家怎麼看待這件事情呢？

（新聞來源：AppleInsider

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

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