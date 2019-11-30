Razer在台展示旗下支付平台框架 有計劃引進Razer Pay服務

在此次2019台北金融科技展期間，總部位於新加坡的Razer也實際展示旗下支付平台框架，同時也確認接下來將與VISA、MasterCard、萊爾富、7-ELEVEN與全家便利商店合作，預計在2020年第一季正式推行，目前已經著手進行測試對接。

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目前Razer旗下支付平台框架已經加入支援包含VISA、MasterCard、支付寶、微信支付、銀聯卡，以及各地區核發信用卡等超過100種支付服務，透過中介轉匯方式讓多種交易方式可以適用於不同消費場景，甚至也能接入本身Razer Pay等行動支付服務，基本上只要透過API資源串階級讓更多支付服務加入Razer支付平台框架。

依照Razer方面說明，旗下支付平台框架目前已經在台灣地區與通路進行串接測試，預計最快會在2020年第一季正式啟用，同時接下來也有可能引進Razer Pay行動支付服務，另外也有可能與Razer Vault服務串接，讓使用者藉由Razer Pay消費，或是在特定合作通路銷售時，可以額外獲得Razer Gold、Silver虛擬代幣，並且可應用在Razer旗下服務，甚至應用在與Razer合作服務項目。

而就Razer支付平台框架設計目標來看，同樣也是希望降低消費支付門檻，而不會受限於實際現金、信用卡使用限制，讓消費者能更容易在實際通路、網路完成消費。

除了進入台灣市場，Razer預期也會將旗下支付平台框架擴展到更多地區，其中預期也包含北亞地區的日本、韓國市場，但基於中國市場相對較微複雜，因此現階段並未有具體布局計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》