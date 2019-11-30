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Fugle預期股市仍有很大數位化發展機會 藉由數據讓投資變得簡單

2019-11-30 08:08楊又肇

稍早宣布推出全新服務「玉山證券富果帳戶」的Fugle (富果)，在此次2019台北金融科技展期間由共同創辦人暨執行長葉力維表示，未來將會朝向拉攏更多年輕投資用戶，同時也計畫串接更多海外證券投資需求，另外也認為現行股市還有很多數位化發展機會，由於針對個人投資需求不同，更有許多個人化投資發展空間。

Fugle共同創辦人暨執行長葉力維 (左)、行銷長劉茗君
Fugle共同創辦人暨執行長葉力維 (左)、行銷長劉茗君
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吸引更多年輕用戶投資

由一群熱愛投資的人所組成團隊，葉力維表示Fugle創立緣由便是希望改變傳統股市投資進入門檻不易情況，希望藉由讓投資變得更加簡單，同時也能吸引年輕用戶族群以相對穩定方式開始投資，以此推動更多股市投資動能。

而近期隨著「玉山證券富果帳戶」服務正式上線，Fugle也宣布推出新功能「ETF特搜工具箱」，藉由ETF (股票型指數基金)相對容易購買，並且具備分散風險、相對穩定特性，甚至特定ETF更提供年配息，進一步吸引年輕投資者。

就葉力維說明，Fugle目前累積近8萬名用戶，其中不少用戶身分為軟體技術人員，甚至還包含有律師、機師等高收入，卻沒有太多時間投入股市研究的職業背景，因此Fugle所提供簡單易懂的圖表資訊，甚至藉由數據分析統計產生的買賣集中密度圖表，更能讓用戶在短時間內快速了解股市動向，進而可以透過圖表判斷投資。

過去股市交易相關資訊取得不易，即便目前網路資訊相當發達，一般人要開始研究股市、進行投資仍有相當門檻存在，加上目前多數人手邊可活用現金相對不多，使得絕大部分的年輕人多半沒有投資想法，有可能還是以存款作為主要理財方式，因此也讓現行股市投資年齡層相對較高。

因此，藉由與玉山證券合作，Fugle希望能扭轉目前年輕人甚少投資股市情況，希望透過數據量化、蒐集投資相關內容，甚至透過合作內容指導如何投資，同時也藉由app介面容易操作，讓用戶能更輕易透過手機完成股市投資交易。

未來鎖定更多股市數位化發展機會

目前提供ETF (股票型指數基金)相關資訊後，Fugle也計畫鎖定接下來即將更加盛行的零股交易市場，尤其明年開始有更多純網銀服務加入之後，預期將能推動更多股市交易機會。

Fugle現階段的營運模式主要分成兩種，其中一種是基於協助證券商進行交易，因此會直接向證券商計費，另一種則是透過人工智慧在內技術分析數據，透過訂閱方式讓用戶使用這些從數據中挖掘資訊，讓用戶能因此獲得更多精準投資資訊。

在未來發展規劃中，Fugle也希望目前與玉山證券達成互補效果，吸引更多年輕用戶進入股市投資之餘，更期望能與更多服務平台串接，甚至能進一步串接海外證券交易。目前實際上已經可以透過複委託方式完成海外證券交易，但Fugle預期能讓此類服務變得更加簡單。

葉力維認為，未來股市還有更多數位化發展機會，尤其在接下來的股市交易將會逐漸移轉到下一個世代時，預期會有更多股市投資需求產生，而Fugle所提供服務也預期能讓這些投資需求獲得更好協助。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

玉山ETF機師

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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