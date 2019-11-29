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無預警宣布放棄！「世界頂級創業加速器」進軍中國只短短一年

2019-11-29 21:43INSIDE

之前如此正式籌備 YC 中國，付出巨大的投資之後卻突然選擇撤出中國市場，這非美國公司的正常作法，也讓許多人紛紛不能接受這份聲明。

Credit: Y Combinator / 蜜雅截圖
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被譽為全世界頂級創業加速器、根據地在美國矽谷的 Y Combinator ，在進軍中國短短的一年三個月之後無預警發布一篇超短聲明，表示將完全放棄了 Y Combinator 在中國設立分支的計畫。

Y Combinator 通常簡稱 YC ，孕育出的知名新創公司包括 Dropbox、Airbnb、Twitch 、Stripe 、GitLab 、weebly ……等，自 2005 年創立至今，已孵化出 2,000 家新創公司，這些公司的估值總和高達 1,000 億美金。

僅僅一年前，2018 年 8 月 14 日 YC 才宣佈挖角陸奇擔任 YC 中國的創始人兼執行長，以及 YC 全球研究院院長。陸奇曾在雅虎工作多年，一路升職到雅虎執行副總裁的位置，後又加入微軟， 2017 年回到中國擔任百度集團總裁兼營運長，但僅一年多就卸任。

Credit: Y Combinator / 蜜雅截圖
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前幾天，YC 官方發表了一篇非常短、只有 200 字的聲明，僅表示在籌備 YC 中國的過程中，因為 YC 的領導階層有所變動，公司的組織戰略亦因而有所調整，將專注於矽谷總部，而不會在中國開展任何當地業務。

YC 的聲明完全沒有說明任何原因，「我們認為現在的時機，不適合經營在特定國家/地區的新 Y Combinator 加速器。」

至於當初大力延攬來的當地合夥人陸奇， YC 僅表示，「陸奇和他的團隊將延續他們在 YC 中國的工作，支持想留在中國的當地新創創辦人；陸奇將用他新的公司『奇績創壇』（MiraclePlus）為新創培育提供資金。」

YC 強調，其美國總部的創業加速器仍然很歡迎中國新創來申請，只是得要作為美國這邊計畫的一份子，意味著必須整個團隊搬到美國。

YC 中國的網站 http://www.ycchina.com/ 早已經迅速變更成「奇績創壇」，並且大方註明「原 YC 中國」，好像只是原公司改了名字一樣，跟 YC 的聲明並不完全相符。

Credit: Y Combinator / 蜜雅截圖
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YC 公司在一年多前，宣佈挖角到陸奇、 YC 中國開始上路的聲明有 352 字，時任 YC 執行長的 Sam Altman 甚至直接熱情地說：「多年來我一直試著想聘請陸奇。中國一直是我們的拼圖中缺失的重要部分。」

如此備受矚目的正式籌備 YC 中國，現在 YC 經過挖角陸奇及一年多的耕耘，付出了這些巨大的投資之後卻突然選擇撤出中國市場，這非美國公司的正常作法，也讓美國科技媒體們紛紛表示不能接受這份聲明。

「這種模糊的解釋很難讓人接受。YC 是矽谷最著名的科技社群之一，這種高度戒備、明顯不完整的說辭似乎很奇怪。」知名美國科技媒體《 TechCrunch 》的相關報導寫到，「 YC 沒有提到現時不確定的國際政治和中美關係，也沒有提到香港爆炸性的局勢，或中國其他地方持續存在的人權問題，似乎是故意想要讓這個決定看起來盡量平凡無奇。然而，對於任何希望在中國開展業務的公司來說，這些都是非常重要的問題，突然決定扔下一間大公司在當地、就這樣打包離開，很難相信這些因素與此決策沒有任何關係。」

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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