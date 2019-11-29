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大突破！科學家要把海底電纜變「海下地震儀」

2019-11-29 21:16INSIDE

科學家應用分散式聲波感測技術，把現有的海底電纜作為成千上萬個獨立動作感測器，就能監測海下地震

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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監測全世界的地震活動情形是重要任務，因為得把監測設備放在要測量的位置上，由於過去在海洋中很難達成，地震學家多半從陸地儀器蒐集數據。過去缺乏對海床的長期監測和研究，導致至今人類對地震活動的了解僅限地球表面的 1/3。

然而，最新研究發現，可將現有海底電纜轉為地震測量儀網絡，大幅增加我們對地球構造運動的認識。根據 TechCrunch 報導，柏克萊加州大學直接採用目前既有的海底電纜，作為觀測地震的監測工具。

海底電纜可以長距離通訊傳輸，通常是作為國家或地區之間的電信、電力傳輸。因為是用光來進行照明，如果電纜移動或改變方向的話，光就會散射並扭曲，也被稱為是海下的「光之道」。

因此，如果監測這樣的「反向散射」（backscatter），研究員就可以準確看到電纜彎曲的位置、程度，並從中精準地找出地震活動的來源。這樣的技術被稱為「分散式聲波感測」（Distributed Acoustic Sensing；簡稱 DAS），也就是把電纜當成是成千上萬個獨立的動作感測器。

團隊把蒙特雷灣水族館研究機構（Monterey Bay Aquarium Research Institute，簡稱 MBARI）水下數據基礎設施約 20 公里長（下圖粉紅色處）的電纜用來測試，將電纜分成約 1 萬個部分，就可以偵測到上頭的細微移動。

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當 MBARI 的電纜連結 DAS 系統後，團隊就能收集大量可驗證資訊，例如：內陸 3.4 級地震所造成的移動、海灣中已知但尚未繪製的斷層圖，以及能夠暗示地震活動的水運動模式。

這項研究發表在學術期刊《科學》（Science）上，研究主要作者 Nathaniel Lindsey 表示，這種技術不需要在整條電纜上加上設備或中繼器，研究員只需要走到現場，把儀器連接到光纖末端就可以。而勞倫斯伯克利國家實驗室（Berkeley National Lab）Ajo-Franklin 也說，這是地震學尖端研究，是第一次用海底電纜觀察海洋訊號或把斷層結構繪製成像。

不過，這項技術也有一些挑戰。例如：用來測量反向散射的訊號也可能干擾到其他訊號，因此目前還在進行相關預防干擾的測試工作。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

地震電纜感測器

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