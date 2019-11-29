官網已無他蹤跡 傳奇設計師Jony Ive正式離開蘋果

但或許不用太擔心，Jony Ive的新設計公司 LoveFrom 將繼續跟蘋果合作，我們還是有機會繼續看到 Jony Ive 所設計的蘋果產品。 蘋果前首席設計師Jony Ive。 歐新社資料照 分享 facebook

自六月預告之後，首席設計師 Jony Ive 的名字、照片昨天從蘋果官方網站 Leadership 上消失了，也意味著他長達 27 年的蘋果生涯正式結束。

Jony Ive 1992 年加入蘋果，並從 1996 年開始率領設計團隊。不過他跟著名工業設計師 Marc Newson 所成立的新設計公司 LoveFrom 將繼續跟蘋果合作，為蘋果許多產品、服務帶來獨家設計。Jony Ive 離開後，軟硬體設計部分則由營運長 Jeff Williams 負責。

Photo Credit: 截自蘋果官網 分享 facebook

Jony Ive 是現今世界上公認最著名的工業設計師之一，除了設計出 Mac、iPod、iPhone、iPad及 Apple Watch 等各種蘋果產品之外，就連美國加州蘋果總部園區、蘋果零售店都是出自他之手。1998年蘋果接近衰落時，Jony Ive 與 Steve Jobs 合作設計出全新概念的 iMac，成功扭轉蘋果命運。

事實上 Jony Ive 過去就跟他的新合夥人 Marc Newson 合作已久，設計出極簡的「RED」萊卡 M 相機、鑽石戒指、聖誕樹跟 Apple Watch。那接下來新公司 LoveFromIve 又會端出帶來什麼樣的新設計驚艷世人呢？

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》