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官網已無他蹤跡 傳奇設計師Jony Ive正式離開蘋果

2019-11-29 15:36INSIDE

但或許不用太擔心，Jony Ive的新設計公司 LoveFrom 將繼續跟蘋果合作，我們還是有機會繼續看到 Jony Ive 所設計的蘋果產品。

蘋果前首席設計師Jony Ive。 歐新社資料照
蘋果前首席設計師Jony Ive。 歐新社資料照
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自六月預告之後，首席設計師 Jony Ive 的名字、照片昨天從蘋果官方網站 Leadership 上消失了，也意味著他長達 27 年的蘋果生涯正式結束。

Jony Ive 1992 年加入蘋果，並從 1996 年開始率領設計團隊。不過他跟著名工業設計師 Marc Newson 所成立的新設計公司 LoveFrom 將繼續跟蘋果合作，為蘋果許多產品、服務帶來獨家設計。Jony Ive 離開後，軟硬體設計部分則由營運長 Jeff Williams 負責。

Photo Credit: 截自蘋果官網
Photo Credit: 截自蘋果官網
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Jony Ive 是現今世界上公認最著名的工業設計師之一，除了設計出 Mac、iPod、iPhone、iPad及 Apple Watch 等各種蘋果產品之外，就連美國加州蘋果總部園區、蘋果零售店都是出自他之手。1998年蘋果接近衰落時，Jony Ive 與 Steve Jobs 合作設計出全新概念的 iMac，成功扭轉蘋果命運。

事實上 Jony Ive 過去就跟他的新合夥人 Marc Newson 合作已久，設計出極簡的「RED」萊卡 M 相機、鑽石戒指、聖誕樹跟 Apple Watch。那接下來新公司 LoveFromIve 又會端出帶來什麼樣的新設計驚艷世人呢？

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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