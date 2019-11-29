LINE BANK初期在台上線業務僅包含基本銀行項目 保險、投資要再等等

2019-11-29 14:54 聯合新聞網 楊又肇



今年7月底與樂天國際商業銀行、將來銀行一同獲得純網銀執照，並且預計在2020年第二季末推出服務的LINE BANK，在此次2019台北金融科技展除了實際展示未來結合LINE服務提供的金融應用服務，同時也實際展示系統背後運作的LINE Brain人工智慧技術應用。

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在後續接受採訪時，LINE BANK籌備處執行長黃以孟表示，預計初期上線服務將包含基本開戶、轉帳、匯款、借貸在內服務，同時也會發行現金卡 (debit card)供使用者提領現金與刷卡使用需求，未來也會規劃發行信用卡。

不過，先前已經在日本地區推行用來建立個人信評的LINE Score機制，暫時還不會在第一階段上線，同時實際運作方式也與日本推行版本不同，目前還處於內部研擬階段，強調會採用與傳統銀行信評機制不同設計，但並不會用於取代傳統鑑定個人信評方式。

用於建立個人信評的LINE Score，預計會在稍後才會在台灣地區推行，不會成為台灣地區LINE BANK首波上線項目 分享 facebook

而包含保險、投資相關業務在第一階段也不會上線，原因在於有部分運作方式仍須符合在地法令要求，而LINE BANK方面也不排除串接第三方服務，或是本身扶植新創項目，至於是否同時提供跨境業務，目前也還在研擬階段，將會借鏡目前諸如英國、韓國純網銀提供跨境交易的服務運作模式，但初期暫時還不會提供此類服務。

目前已經在日本地區推行的LINE保險服務 分享 facebook

黃以孟強調，LINE BANK相比其他純網銀在於增加LINE本身服務平台，因此更容易將純網銀服務導入旗下各項服務，讓使用者能透過熟悉介面使用純網銀服務，甚至可以串接更多金融服務機會。

另外，在金融服務後也會導入多項源自LINE Brain的人工智慧技術，例如真實語意辨識理解，或是藉由影像識別等技術整合，讓LINE BANK金融服務可以快速驗證申請人提供證件真偽，同時確認是否符合申請資格，甚至也能進一步藉由個人信評結果決定核發申請貸款金額等。

針對金融風險控制部分，黃以孟表示LINE BANK本身會有自己專屬風險控制機制，同時也會搭配第三方風險機制讓金融服務運作潛在危機降到最低。

依照LINE BANK說明，服務預計會在2020年第二季季末上線，預期將能藉由本身服務平台優勢爭取更多用戶族群。

LINE BANK籌備處執行長黃以孟 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》