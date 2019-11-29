Uber無法再次取得執照 印度Ola趁勢搶進倫敦線上叫車服務市場

趁著Uber在英國倫敦遭交通局二度拒發營運執照情況，印度app叫車服務Ola則是趁勢表示將搶進倫敦線上叫車市場。

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依照Ola說明，預計在未來幾週內進駐英國倫敦，預計在12月期間進行試營運，並且在2020年1月正式上線服務。

與Uber一樣，總部位於印度班加羅爾，並且成為印度最大app叫車服務的Ola，在今年初便已獲得倫敦交通局核發營運執照，藉此加入擁有龐大交通運輸需求的英國倫敦線上叫車服務市場競爭。

而倫敦對於Uber而言，則是其目前在歐洲地區最大營運市場，並且累積超過4萬5000名司機註冊合作，同時也累積超過350萬名用戶人數，成為Uber在美國境外主要營收來源，其餘主要營收則包含美國境內的紐約、舊金山、洛杉磯，以及位於巴西的聖保羅。

不過，由於倫敦交通局發現Uber默認允許司機將個人認證用照片上傳到其他司機帳號，藉此增加承接用戶搭車需求，導致倫敦交通局認定Uber未能遵守確保用戶安全，因此吊銷Uber在倫敦地區營運執照，甚至二度拒絕重新核發，使得Uber面臨必須退離英國市場，否則將面臨違法營業情況。

雖然倫敦交通局曾暫時核發臨時營運執照給予Uber，但顯然Uber後續調整並未能讓倫敦交通局滿意，因而拒絕核發執照。

在Uber即將面臨退離英國倫敦，預計搶進倫敦提供線上叫車服務的Ola，其實先前就已經在英國伯明罕、利物浦、雅息特在內城市提供服務，同時也在澳洲及紐西蘭提供服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》