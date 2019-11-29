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確定退離LCD市場後 Panasonic再傳準備出售半導體事業

2019-11-29 10:28楊又肇

Panasonic稍早傳出準備將旗下半導體事業轉售給台灣新唐科技 (Nuvoton Technology)，結束自1952年以來與Philips合作跨入的半導體事業發展。

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依照日經新聞報導指稱，Panasonic日前才宣布結束旗下LCD液晶螢幕生產事業，稍早更基於近年中美貿易戰影響，決定出售其自1952年發展的半導體事業，而買方則是位於台灣新竹科學工業園區的新唐科技。

Panasonic半導體事業曾在1990年代躋身全球前10名，確在後期陷入虧損危機，在今年3月公布的財報結果中，顯示Panasonic半導體事業在去年營銷金額達922億日圓 (約8.4億美元)，而虧損金額則達235億日圓 (約2.15億美元)，同時受到中美貿易戰影響之下，更對本身發展造成不利局面。

雖然致力扭轉半導體事業發展，顯然仍無法獲得足夠改善，因此Panasonic在今年4月宣布將部分半導體事業轉售給位於日本京都的羅姆半導體 (Rohm Semiconductor)，但仍持續加強本身在車載應用，以及電池相關技術產品研發，例如持續強化本身與Tesla合作。

基於目前中美貿易戰產生不確定影響幅度，因此Panasonic決定退離半導體事業，同時日前也確定在2021年以前退出LCD液晶螢幕市場，藉此切割造成虧損事業。

而此次計畫轉售給新唐科技的半導體事業，本身隸屬於Panasonic旗下全資子公司Panasonic Semiconductor Solutions (PSS)，另外由Panasonic Semiconductor Solutions與以色列晶圓代工廠TowerJazz合資的Panasonic TowerJazz Semiconductor (PTS)也將一併對外出售。

其中，Panasonic Semiconductor Solutions主要投入半導體研發、製造與銷售，而Panasonic TowerJazz Semiconductor則是藉由Panasonic位於日本富山縣、新瀉縣內3座工廠生產影像感測元件在內半導體相關產品。

至於傳將買下Panasonic半導體事業的新唐科技，本身則是投入生產各類微控制器、控制晶片，以及音訊與供電相關控制晶片，並且由台灣華邦電子持有61%股權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體Panasonic

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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