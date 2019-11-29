日本研究團隊攜手IBM 藉由AI發現更多神祕納斯卡地畫

由日本山形大學文化人類學系坂井正人教授帶領團隊，藉由攜手IBM以人工智慧系統Watson輔助之下，再次於南美洲納斯卡帕爾帕西部地區發現143個全新地畫。

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藉由人造衛星拍攝高解析高空衛星照片進行分析，研究團隊配合實際田野調查工作，確認人工智慧系統所識別內容確實為新發現地畫，而前後總計發現143組全新地畫內容，圖像分別涵蓋鳥、蛇、狐狸，甚至人像。

由於納斯卡地畫以地面上的視角並不容易被識別，但是藉由高空拍攝影像僅能分辨相對明顯的地畫，使得此次新發現的小型地畫相對難以被發現。因此在導入人工智慧分析技術，使得研究團隊得以順利找出過去尚未被發現的地畫。

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不過，要藉由人工智慧技術尋找全新地畫也並不簡單，原因在於人工智慧識別需要一定學習資訊，但因為早期納斯卡地畫資料並不算多，因此必須加上研究團隊提供相關調查數據，讓人工智慧系統判斷影像中哪些細節可能涉及人工排列，而非自然形成。

而此次發現更多地畫內容，實際上將有利於後續調查，甚至能提昇後續發現新地畫的效率，或許也有助於日後研究納斯卡地畫彼此之間關連，藉此協助人類解開長久以來的納斯卡地畫之謎。

但目前納斯卡地畫實際上也面臨城市擴展影響，在尚未被確認為地畫的土地範圍可能已經被城市擴建損毀，而此次發現更多地畫之後，則可能讓當地保護納斯卡地畫工作再度被重視。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》