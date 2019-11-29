iCHEF攜手快一點、Lalamove 讓店家快速建置線上點餐外送服務

iCHEF宣布與快一點LINE點餐團隊合作，並且結合Lalamove外送服務，推出全新iCHEF線上接單平台服務，讓合作店家能以此增加餐飲外送服務，藉此擴展更多餐飲銷售機會。

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依照iCHEF說明，確實目前台灣市場已經有許多餐廳業者已經與foodpanda、Uber EATS在內餐飲外送服務，甚至也有自己專屬外送資源，此次推出全新iCHEF線上接單平台服務最主要還是建立在提供額外選擇，同時也能讓店家將餐飲銷售管理統合在單一平台，藉由所有銷售數據串接判斷營業成果。

就iCHEF共同創辦人程開佑表示，此次提供的iCHEF線上接單平台服務是以消費者支付外送費用模式運作，因此並不會像與foodpanda、Uber EATS在內餐飲外送服務合作，必須額外支付運費，同時店家也必須與平台營運業者拆分營收利潤，對於店家經營而言不僅能將餐飲外送數據整合在店內POS系統，甚至也無須擔心外送餐飲反而造成額外成本支出。

此外，此次推出的iCHEF線上接單平台服務，同時也希望解決諸如人工點餐、接電話、訊息點單的人力成本消耗，透過與快一點LINE點餐團隊合作，讓消費者能直接透過日常生活總是會用到的LINE快速點餐，而店家即可透過系統串接快速接單，並且提前準備餐點，最後再藉由Lalamove外送服務資源將餐飲送到消費者手上。

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在未來技術應用上，iCHEF也不排除整合其他人工智慧技術資源，但現階段還是先以結合快一點LINE點餐團隊技術，讓使用者能透過LINE互動方式點餐，並且完成下單預約外送，預計透過科技方式縮減餐廳人力成本需求。

另一方面，iCHEF表示接下來也會考慮整合店內用餐位置預訂服務，透過技術功能讓線上服務可以完成原本需要人力確認事項，讓店家可以用更有效率方式讓店內人力資源分配最佳化。

而串接不同店內服務與外送相關資訊，更可讓店家經營可藉由數據調整人力、銷售策略，透過數據說話方式讓整體銷售可以變得更有效率。

目前已經有超過上百家餐飲業者申請iCHEF線上接單服務，預計今年底前將會有將近300家店家採用，同時也預期能進一步推動iCHEF在2020年達成合作店家數量超過1萬家的目標。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》