再次遭拒後 全錄決定向惠普展開敵意收購

針對HP稍早回覆，再次以質疑無法籌集足夠資金為由，拒絕全錄收購提議，同時也拒絕提供財務資訊，以利全錄進行盡職調查的情況，全錄稍早也致信HP執行長Enrique Lores與董事長Chip Bergh，表示接下來直接向HP股東發起收購提議，預計以敵意收購方式買下HP。

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根據全錄執行長John Visentin稍早致信內容，表示將直接向HP股東接洽，同時也說明全錄所提出收購提議並非不切實際，更將使現有股東帶來更大獲利機會。

在信件中，John Visentin更表示兩間公司合併將帶來更大成長動能，同時也能讓旗下產品線覆蓋更大市場需求。另一方面，John Visentin也說明HP認定全錄無法有足夠資金進行收購，更強調全錄目前資金處於穩健狀態，甚至與富士合資的富士全錄也預期帶來龐大營收，強調收購HP並非難事。

不過，HP在先前回覆內容雖然透露不排斥接受全錄提議收購的可能性，但前提是全錄必須能夠證明本身財務能力足以完成此事。畢竟在過去5個季度發展中，全錄有4個季度營收表現低於市場預期，甚至未來仍有可能出現營收下滑情況，使得HP認定全錄無法有足夠金流支撐收購支出成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》