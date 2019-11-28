教育部攜手趨勢科技打造PC-cillin家長守護版 確保兒少上網安全

趨勢科技今日 (11/27)宣布與教育部合作，推出網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，避免兒童、青少年因網路便利性而接觸不合適年齡內容，並且希望以此培養兒童與青少年正確網路使用觀念。

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由於目前網路資源便利性，使得許多內容、資訊更加容易取得，因此也讓兒童、青少年輕易藉由網路接觸不適合自身年齡觀看內容，進而造成心理、認知等方面影響，甚至引發後續問題。

因此教育部從2007年便開始推行網路守護天使系統 (Network Guardian Angels, NGA)軟體及app，期望藉由適當限制兒童、青少年透過家中電腦等連網裝置接觸不適當內容，並且配合輔導養成合理的3C裝置使用時間與上網觀念，同時藉由校園宣導活動持續推廣，協助減少兒童與青少年因網路內容影響身心發展情況。

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而此次與趨勢科技合作打造PC-cillin家長守護版，並且以免費形式提供下載使用，分別提供PC版本與手機版本，讓家長能使家中電腦藉此自動過濾不當網站內容，並且依照年齡設定網站分級，同時也能設定每日上網時間，或是針對電腦及應用程式使用時間進行設定，另外也能針對家長提供已封鎖網站報表，藉此了解兒童、青少年上網狀況。

至於手機部分則分別對應Android與iOS平台，家長版提供可遠端監控、設定兒童及青少年使用手機模式，同時也能針對app使用時間、設定鬧鐘或開啟護眼模式，除了可過濾不適當網站內容，更可針對YouTube影片內容自動過濾，另外則是提供手機定位功能，藉此確保兒童及青少年所在位置。

另外，在兒童及青少年使用手機安裝的「小孩版」，則分別提供廣告阻擋、YouTube聲音內容背景播放 (僅適用於Android平台)，以及搭載遊戲測試內容，藉此讓兒童及青少年學習勇敢說「不」的人際溝通技巧。

就趨勢科技的立場來看，認為一昧限制並不能完全阻絕兒童、青少年接觸不適當內容的情況，因此強調在適時阻絕不適當內容接觸機會的同時，更重要的是讓兒童、青少年培養正確使用網路、使用3C產品的觀念，如此才能避免因為好奇心接觸不適當內容，導致造成身心上的影響之餘，更可能產生額外問題的情況。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》