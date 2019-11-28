Fugle推新金融服務 讓年輕用戶更容易進入股市投資

由玉山證券與國發會投資，並且針對證券投資打造服務的台灣金融科技 (FinTech)新創團隊Fugle (富果)，稍早宣布推出全新服務「玉山證券富果帳戶」。

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Fugle曾在2017年代表台灣前進新加坡參加全球最大金融科技育成加速器Startupbootcamp競賽，並且躋身成為前10強決賽團隊之一，後續更與玉山證券合作打造股票投資服務，讓使用者能透過手機簡單介面即可快速掌握投資績效，藉此讓股市投資變得更加簡單。

依照Fugle說明，一般人對於股市投資往往會覺得困難重重的原因，主因在於對股市資訊不清楚，進而無從著手研究，因此藉由強調價值投資的想法，Fugle顛覆傳統股市投資體驗，讓一般人能依照自身目標建立投資策略，並且吸引年輕獨立投資者能輕易上手股市投資。

隨著「玉山證券富果帳戶」服務正式上線，Fugle也宣布推出新功能「ETF特搜工具箱」，藉由ETF (股票型指數基金)相對容易購買，並且具備分散風險、相對穩定特性，甚至特定ETF更提供年配息，進一步吸引年輕投資者。

而在藉由系列ETF專屬版面，以及分析ETF買賣時機的樂活五線譜、樂活通道在內工具，將可讓投資者更簡單參與投資風險相對較低的ETF，同時也能透過吸引更多年輕用戶加入股市投資，進而可讓股市注入額外投資動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》