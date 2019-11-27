Spot機器犬被美國警方採用！同意不當武器攻擊

美國麻州警方證實已經在防爆小組採用波士頓動力的 Spot 機器狗。不過波士頓動力先前亦明確強調 Spot 不提供作為武器使用，這次警方發言人也作相同表示。

Credit: MA State Police via TechCrunch 分享 facebook

美國麻薩諸塞州（ Massachusetts，簡稱麻州）警方已證實，在 8 月至 11 月期間租用了波士頓動力公司（Boston Dynamics）的 Spot 機器犬到其防爆小組。

這個消息是來自麻州美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union of Massachusetts，簡稱 ACLU），該組織公開要求警方提供使用 Spot 機器犬的影片及詳細資訊，以供公民團體監督使用。

該組織提出警告並舉例， 2016 年德州達拉斯市（Dallas, Texas）警方曾在對峙狀態下，基於警方已經遭受五死七傷的重大損失，決定讓機器人裝上炸彈，當場將嫌疑人（狙擊手）引爆。該次襲擊是自 911 事件以來在美國造成最多人喪命的事件。

麻州警方並未直接回應 ACLU。麻州警方發言人 David Procopio 在接受美國電台 WBUR 的訪問時稱，「警方使用 Spot 的方式與其他機器人相同，只用作『移動式的遠程探索裝置』。機器人技術是執法的寶貴工具，因為它具有探索潛在危險環境的能力。」

但發言人 David Procopio 並未提供任何細節，包括實際工作內容是什麼、機器犬的自動化程度，只強調不會把 Spot 作為武器。

根據麻州 ACLU 得到的資訊，麻州警方除了訓練之外，還有在兩起現實事件中應用過 Spot 機器犬。該組織抨擊執法單位過於不透明。

不過即使警方想要將 Spot 作為武器使用，開發機器人的波士頓動力公司也不願意。該公司的業務發展副總裁麥克．佩里（Michael Perry）曾堅決表示公司沒有興趣將 Spot 改裝為武器，據稱亦將此理念寫入正式條款之內。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》