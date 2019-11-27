PGO首款PBGN形式電動車Ur1正式亮相 鎖定一般大眾市場需求

接續在台灣YAMAHA、宏佳騰之後，PGO終於也對外揭曉旗下採用Gogoro能源網路系統、以PBGN (Power by Gogoro Network)形式打造的電動車Ur1。

(圖／擷自PGO官方Facebook粉絲團頁面) 分享 facebook

如先前預告，車款名車採用Ur1，便是採「Your One」諧音，同時PGO也強調將採油電分離形式推行旗下電動車產品，因此作法其實也跟日前宣佈與Gogoro合作的台鈴相同，將會以全新品牌發展電動車市場，另外也比照宏佳騰的作法在全台地區啟用至少40家電動車門市，初期在每個縣市地區至少會啟用一家門市，甚至在離島地區也會設置門市資源，讓購買PGO電動車的消費者可以安心獲得售後服務。

而PGO第一款採PBGN形式打造的電動車款Ur1，基本上還是以Gogoro 2為基礎，但是將車頭燈從原本位於斜板的位置移到龍頭，讓Ur1的車燈使用模式與Gogoro VIVA相同，並且融入早期PGO車款BuBu設計，並且披上莫蘭迪色系質感，分別推出罌粟藍、櫻絡粉與暖藤黃三款配色，以及採消光色設計的墨檀灰、量子銀與羊絨白三款配色。

分享 facebook

動力部分則採用Gogoro 2相同的G2鋁合金水冷永磁馬達，輸出動力可達8.58馬力，在3000轉時可對應6.4kW輸出功率，在4.2秒內可完成0-50公里加速，對於一般城市間移動騎乘相當足夠。

至於輪胎則採用12吋框設計，並且以75公分座高讓任何使用者都能輕鬆騎乘，而全車燈具同樣全數LED化，前方更比照新款Gogoro 2提供開放式杯架設計，椅墊設計也加上止滑效果且符合人體工學。

Ur1另一個比較特殊的地方，在於車款名稱是直接以凹刻形式呈現，並非以貼紙或烤漆等方式呈現。

分享 facebook

與宏佳騰一樣，PGO也在Ur1搭載的儀表板加入多功能設計，不過並未額外加入導航指示等功能，但透過簡單圖示也能讓使用者立刻知曉車輛狀況，以及當前電池殘餘電量。不過，相關功能連動設定則必須配合PGO專屬app操作。

相比台灣YAMAHA、宏佳騰首款以PBGN形式打造的電動車鎖定年輕用車族群，PGO此次推出的Ur1更貼近Gogoro 2的使用定位，更偏向一般大眾市場需求，以方便使用為主。

搭配政府相關補助的話，Ur1建議售價將從新台幣52800元起跳，而在12月20日以前購車將會額外加贈原廠座墊自動開啟、原廠USB+置物箱燈，以及3萬車碰車保險與3萬火險。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》