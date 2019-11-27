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Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon 開始為亞馬遜河流域帶來網路資源

2019-11-27 09:59楊又肇

稍早除了宣布已經在平流層累積飛行時間超過100萬小時，並且總計超過2490萬英哩飛行距離的Alphabet連網熱氣球服務Loon，在過去接連宣布於波多黎各、祕魯在內網路資源不易建置地區提供服務，目前更確認將飛行至南美洲的亞馬遜河流域，藉此讓更多連3G網路訊號都沒有地區，能因此獲得更好上網品質。

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Loon已與祕魯在地網路基礎建設業者Internet Para Todos Perú (IpT)，預計藉由Loon旗下飛行氣球向秘魯東北部的洛雷托大區提供無線網路訊號，同時將網路訊號延伸至安第斯山脈以東，並且與厄瓜多爾、哥倫比亞、巴西與玻利維亞為邊界西亞馬遜流域一帶，預計可讓20萬人順利連接上網。

而依照相關說法，亞馬遜河流域多半缺乏網路連接資源，僅有少數地區可以使用3G網路資源，更不像多數城市已經建置充足的4G網路資源。

在此之前，Loon其實就已經與祕魯在地業者合作上網服務，此次主要是針對空缺部分進行填補，藉此讓上網密度可以進一步提昇。目前Loon所使用熱氣球約可在海平面上20公里距離運作，並且向下提供4G網路資源，藉此推動在地雨林生態保育、自然研究，以及在地發展成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

熱氣球哥倫比亞玻利維亞

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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