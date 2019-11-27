與Gogoro合作 BOSCH子公司共享電動車服務將逐步關閉

2019-11-27 10:03 聯合新聞網 楊又肇



由BOSCH旗下子公司COUP提供運作系統，並且採用Gogoro車款與電池動力系統，分別進軍德國、法國、西班牙等歐洲市場的同名共享機車服務COUP，稍早確認將從12月中旬開始終止法國與德國地區的營運服務，原因則是無法負擔營運成本，同時在共享市場無法順利取得競爭優勢。

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而不久前才宣布與Gogoro Network合作導入GoStation換電站系統，藉此改善過往透過人力更換電池的使用模式，讓使用者能透過自行換電方式更有效率使用車輛資源。

實際上，目前在歐洲地區早已有不少同性質車輛共享租賃服務，但也因為仰賴人力換電，同時也可能必須負擔使用者任意停放而遭開罰罰單，因此讓整體營運成本增加不少。而雖然有不少使用者支持，但更因為歐洲地區使用習慣差異，許多人反而更仰賴共享腳踏車、滑板車等更容易使用載具，藉此接駁大眾運輸工具，使得COUP服務使用比例相對較低。

因此目前宣布將逐步關閉服務，顯然也是因為考量營運成本無法平衡，因此決定結束營運。

至於在COUP服務結束後，是否意味Gogoro自有GoShare服務將會接替進入市場，從先前接受採訪時，GoShare透露不排除進入台灣以外市場發展，因此或許有此可能性。

Bien que COUP soit reconnu sur ce marché, avec une clientèle fidèle qui utilise régulièrement ses services, le maintien des activités de COUP sur le long terme s’avère économiquement non viable. — COUP Paris (@COUP_Paris) November 25, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》