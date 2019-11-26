確保資訊更安全 清大執行台灣首次量子加密測試

2019-11-26 22:18 中央社 台北26日電



隨著運算能力超越超級電腦的量子運算技術出現，資訊安全也出現新的隱憂。清大的研究團隊近日完成台灣第一次的量子加密通訊測試，可望以新技術讓資訊傳輸更安全。

科技巨擘Google日前宣布在量子運算研究領域達成取得重大突破，利用實驗性量子處理器在短短200秒內，完成傳統超級電腦必須耗費1萬年才能執行完成的運算任務。這項突破不僅吸引國際關注，同時高速的運算效能也引起資安威脅的隱憂。

為了克服量子運算技術可能帶來的威脅，清華大學前瞻量子科技研究中心教授牟中瑜、副教授褚志崧率領的團隊，利用組成光的最小粒子，光子，傳輸加密的密碼並成功完成台灣第一次的量子加密通訊測試。

2016年中國科技學術大學證實了「量子加密」可用於遠距離通訊，而且這項量子加密技術具有比過往加密更複雜的特性，不只無法被破解，還可以示警駭客的存在，因此被視為可以抵抗量子運算帶來資安風險的利器，世界各國研究人員紛紛投入研究。

牟中瑜指出，現行的RSA加密演算法雖是以複雜的運算構成，確保不會被運算能力不足的電腦破解。然而量子運算出現後，大幅縮短了運算的時程，並超越了現行的超級電腦，這也讓RSA加密演算法的安全出現隱憂。

牟中瑜進一步說明，量子加密法除了複雜的運算外，還加上了其他的加密規則，使得量子運算即便計算速度再快，都無法破解加密，大幅提升資安。此外，由於光子的脆弱特性，若遭遇第三監視或攻擊，將會留下痕跡示警，藉此確保資訊不被竊取。