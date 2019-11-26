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5年後終於「回家」 阿里巴巴正式於香港掛牌上市

2019-11-26 15:24楊又肇

阿里巴巴今日 (11/26)正式在香港掛牌上市，港交所行政總裁李小加更以「回家」形容此次重返香港掛牌募股。

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而阿里巴巴董事會主席張勇也重申過去5年曾表示如果情況允許，將會重返香港市場。如今選在阿里巴巴邁入20週年發展，張勇也認為此次再度於港交所掛牌上市，更具重要里程碑意義。

在上午正式宣佈掛牌上市交易後，阿里巴巴股價攀漲至187港幣，相比發行價格上漲6.25%，同時也能為同時在紐交所及港交所同時上市的中國網路公司，並且讓市值累積超過4萬億港幣，成為目前全球最大規模上市募股交易，同時也預期讓騰訊在內於香港掛牌上市公司感到壓力。

此次並非阿里巴巴首次在香港公開募股上市，早在2007年便曾經讓旗下B2B商業平台於香港掛牌上市，但卻未能維持太久漲幅，隨後因為股價暴跌，使得阿里巴巴選擇以每股13.5港幣價格回購股權進行私有化，其後則是選擇在美國紐約掛牌上市，並且成為有史以來最大規模募股上市交易。

除了本身預計發行5億股普通股，阿里巴巴仍可額外發行7500萬股普通股，其中每股將以176港幣價格銷售，預計籌集880億港幣資金，約等同112億美元，成為香港近10年以來最大上市募股交易。

依照阿里巴巴招股資料顯示，目前Softbank持股比例達25.8%，成為最大持股股東，阿里巴巴創辦人馬雲本身持有6.1%，而阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信則持股2%比例，其他阿里巴巴高管持股比例達0.9%，其餘則是佔比達65.2%的公眾持股。

同時，招股資料也顯示阿里巴巴現行業務包含核心商務、雲端運算、數位媒體與娛樂、創新業務四大項目，同時在今年6月底前擁有710家在中國境內設立子公司，同時也在中國境外設立530家子公司。而此次公開募股上市籌集資金，將會應用在旗下市場策略發展，並且設法讓使用者人數持續增長，同時也將推動企業數位化轉型，以及持續創新發展項目。

至於市場競爭對手設定部分，阿里巴巴將與中國境內諸如騰訊在內大型網路公司競爭，而海外地區則會以亞馬遜在內全球、區域性電子商務，以及雲端服務供應商競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港張勇上市公司

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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